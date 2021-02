3:0 gegen Würzburg: VfL Bochum übernimmt Tabellenführung

Bochum. Der VfL Bochum ist zurück in der Erfolgsspur. Am Samstag gewann der Revierklub mit 3:0 gegen die Würzburger Kickers und kletterte auf Platz eins.

Der VfL Bochum ist oben angelangt: Eine Woche nach dem 0:1 in Aue nutzt der Zweitligist die nächste Chance und klettert an die Tabellenspitze der Zweiten Fußball-Bundesliga. Durch den 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers hat der VfL Bochum jetzt 45 Zähler. Das Aufstiegsrennen bleibt aber hochspannend: In den Parallelspielen bezwang Holstein Kiel Erzgebirge Aue mit 1:0 und hat jetzt ebenfalls 45 Zähler. Greuther Fürth kam in Hannover nicht über ein 2:2 hinaus (43). Der Hamburger SV kann mit einem Sieg am Montag im Derby beim FC St. Pauli wieder an den VfL vorbeiziehen.

VfL Bochum: Blum trifft bei Startelf-Rückkehr

Für den Moment aber: Aufstiegsgefühle. Offensiv-Motor Robert Zulj (21.), Startelf-Rückkehrer Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) trafen gegen den HSV-Bezwinger Würzburg zum Sieg. Die drei Punkte waren ein hartes Stück Arbeit. Denn Würzburg präsentierte sich wie beim 3:2 gegen den HSV formstark und darf sich trotz der Roten Laterne berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Reis musste gegen Würzburg seine Startformation auf zwei Positionen umstellen. Für den gesperrten Innenverteidiger Maxim Leitsch rückte Saulo Decarli nach. Der lange verletzte Schweizer gab sein Startelf-Debüt. Für den angeschlagenen Flügelspieler Herbert Bockhorn kehrte Danny Blum zurück. Der 30-Jährige war nach überstandener Wadenverletzung bereits gegen Aue eingewechselt worden, durfte diesmal von Beginn an ran.

Würzburg hat in dieser Saison erst ein Auswärtsspiel gewonnen, trat durch den jüngsten Erfolg aber selbstbewusst auf. Die Gastgeber jedoch rissen das Geschehen an sich, kombinierten in der Offensive und vermieden einfache Fehler. Die Führung in der 21. Minute war die logische Folge: Simon Zoller rannte Würzburg-Torwart Hendrik Bonmann an und zwang ihn zu einem Fehlpass. Im Gegenzug startete Holtmann durch, passte quer auf Robert Zuli: Kurze Annahme, Abschluss, das elfte Tor des Mittelfeldspielers, die erste Tabellenführung für den VfL.

VfL Bochum: Viel läuft über links

Der neue Spitzenreiter machte auch danach das Spiel. Kapitän Anthony Losilla verpasste aus zentraler Position den nächsten Treffer (32.). Viel lief an diesem sonnigen Samstag über die linke Außenbahn, über Verteidiger Danilo Soares und Blum. Dem Offensivspieler fehlt nach seiner Wadenverletzung noch die Spielpraxis, sein Schuss auf die Tribüne in der 38. Minute zeugte davon. Seine Übersicht hat er aber nicht verloren. In der 45. Minute spielte er einen traumhaften Doppelpass mit Zulj. Der Torjäger schoss neben den Pfosten.

Würzburg spielte nicht wie ein Absteiger. Das in der Winterpause verstärkte Team suchte immer wieder nach spielerischen Lösungen, selten musste VfL-Torwart Manuel Riemann eingreifen wie beim Abschluss von Patrick Sontheimer in der 39. Minute oder kurz nach dem Seitenwechsel, als der eingewechselte David Kopacz den Routinier prüfte. Bei den Aufstiegskonkurrenten stand es weiterhin 0:0, doch nun begann Bochum nachlässig zu werden. Torwart Riemann musste seine Vorderleute wiederholt wachrütteln. Genau in dieser Schwächephase legte der VfL Bochum nach: Stürmer Simon Zoller steckte einen langen Pass durch auf Danny Blum. Der 30-Jährige war frei durch und machte es besser als in der ersten Halbzeit. Torwart Bonmann streckte sich nach seinem Flachschuss, bekam auch noch die Finger dran, doch der Abschluss war zu fest (62.).

Nach der sicheren Führung war der VfL vom Druck befreit. In der 68. Minute verhinderte Bonmann mit einer Glanzparade gegen Zoller das dritte Tor. Erneut lieferte der schnelle Holtmann die Vorarbeit. In der 79. Minute vergab Zulj nach Vorarbeit des eingewechselten Milos Pantovic die nächste große Chance.

Holtmann machte es wenige Minuten später besser, obwohl mächtig Dusel dabei war. Zulj schickte den lauffreudigen Angreifer vors Würzburger Tor. Holtmann stolperte den Ball vorbei am Würzburger Torwart und durfte sich nach langem Warten über sein erstes Saisontor freuen (81.).

