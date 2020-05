Auch Robert Tesche bleibt ein weiteres Jahr beim VfL Bochum

Bochum. Der VfL Bochum meldet die Vertragsverlängerung von Robert Tesche bis 2021. Auch beim Mittelfeldspieler greift eine Klausel.

Zuletzt Manuel Riemann, jetzt Robert Tesche. Beim Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich der Vertrag des Mittelfeldspielers aufgrund einer im aktuellen Kontrakt verankerten Klausel um ein Jahr, bis zum 30. Juni 2021, verlängert.

Der gebürtige Wismarer ist bereits seit 2017 beim VfL Bochum. Zunächst war ver für ein Jahr von Birmingham City ausgeliehen, seit 2018 ist er fester Bestandteil des Bochumer Kaders. Für den VfL kam der 32-jährige Mittelfeldspieler in bislang 67 Pflichtspielen zum Einsatz.

„Robert Tesche ist aufgrund seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, sagt VfL-Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz. „Er ist in schwierigen Zeiten stets vorangegangen, weshalb wir froh sind, dass Robert auch in der kommenden Saison, dann in seinem vierten Jahr in Bochum, zum Team gehört.“ (fs)