Aus beim VfL Bochum - Jacek Goralski wechselt in die 4. Liga

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL betreibt gegen BVB Wiedergutmachung - was geht in Augsburg?

Bochum. Nach nur einem Jahr ist die Zusammenarbeit zwischen dem VfL Bochum und Mittelfeldspieler Jacek Goralski beendet. Nun spielt er in der 4. Liga.

Als der VfL Bochum im Sommer 2022 die Verpflichtung von Jacek Goralski bekanntgab, sollte der der polnische Nationalspieler eine Verstärkung für das Bochumer Mittelfeld-Zentrum sein. Der kampfstarke Pole war immerhin ein Leistungsträger beim kasachischen Klub Kairat Almaty, der regelmäßig im Europapokal vertreten ist.

Doch nach nur einem Jahr in Bochum ist der 30-Jährige an der Castroper Straße wieder Geschichte. Vier Einsätze verbuchte Goralski gerade einmal für den VfL. Letztendlich entpuppte sich diese Liaison als großes Missverständnis für beide Seiten. Der Vertrag, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 Gültigkeit besaß, wurde im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Negative Kommentare im Internet

Und nun? Goralski unterschrieb in dieser Woche einen Dreijahresvertrag beim Wieczysta Krakau, einem finanzstarken polnischen Viertligisten. Hier spielt unter anderem auch der 38-malige polnische Nationalspieler Michal Pazdan oder auch das einstige Talent des FC Bayern München Christoph Knasmüllner.

Dass Goralski aber mit nur 30 Jahren in die 4. polnische Liga wechselt, sorgt in unserem Nachbarland für Aufsehen und negative Kommentare in Richtung des 21-maligen Nationalspielers. Immerhin hatte er Angebote von Wisla Krakau, Pogon Stettin, Slask Breslau und Gornik Zabrze vorliegen. "Damit hat er seine Karriere beendet", "wie kann man nur mit 30 Jahren in die 4. Liga gehen?", "er hat alle Chancen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft verspielt", "das ist sein ganz persönlicher Sargnagel", lauten einige wenige der vielen Kommentare in den Sozialen Medien.

In Bochum scheint man mit der Vertragsauflösung alles richtig gemacht zu haben. Denn Goralski ist wohl nicht mehr so heiß auf ambitionierten Profifußball.

