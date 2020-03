Darmstadt. Die Stimmungslage der Spieler des VfL Bochum war nach dem 0:0 in Darmstadt gemischt. Da wäre mehr als das Remis drin gewesen. Stimmen zum Spiel.

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): Fußballerisch war es kein Schmankerl. Aber ich muss meiner Mannschaft Respekt zollen, wie sie das heute nach dem Nackenschlag gegen Sandhausen gegen Darmstadt gespielt hat. Wir haben Darmstadt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und wenn Danny Blum früh das Tor macht, läuft es noch besser. Der Punkt war absolut verdient. Wir haben jetzt auch eine Serie, haben drei Auswärtsspiele in Folge nicht verloren. Vasileios Lampropoulos hat gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben und das er uns weiterhilft. Er hat seine Sache genau wie das ganze Team sehr gut gemacht. Die Auswechslung von Danny Blum war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hatte immer noch Wadenprobleme. Und wenn man dann einen Simon Zoller bringen kann, ist das auch sehr gut.

Dimtrios Grammozis (Trainer Darmstadt): Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Wir wussten, dass der VfL aggressiv spielt. Wir haben wenig zugelassen. In der Offensive hat uns etwas die Leichtigkeit gefehlt.

Bochums Riemann hadert mit Chancenverwertung

Manuel Riemann, VfL-Torwart: Wir müssen nach vier Minuten in Führung gehen. Das weiß Danny Blum auch. In der 88. Minute muss Silvere Ganvoula auf Simon Zoller legen, dann kann auch da das Tor für uns fallen. Wir haben dagegen alles gut wegverteidigt, Darmstadt hatte keine Riesenchance. Vasileios Lampropoulos hat seine Sache in der Innenverteidigung gut gemacht. Wir hätten ihn ja nicht verpflichtet, wenn er nichts könnte.

Anthony Losilla (VfL-Spielführer): Wir haben auswärts wieder Kontinuität gezeigt. Jeder Punkt ist wichtig, gerade wo die Liga so verrückt spielt. Wir haben defensiv sehr stabil gestanden, Darmstadt hat wenig Lösungen gefunen. Die Offensive hat etwas unter der Defensive gelitten, aber Darmstadt hat zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen. Vasileios Lampropoulos hat einen großartigen Job gemacht.

Zoller: Waren zu egoistisch

Simon Zoller (VfL-Angreifer): Es wäre sogar mehr möglich gewesen, wenn wir einige Bälle besser ausgespielt und in einigen Situationen nicht so egoistisch gespielt hätten.