Bundesliga: Derby VfL Bochum gegen BVB angesetzt, drei Freitagsspiele für Dortmund

Beim letzten Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem BVB gab es einen großen Schiedsrichter-Aufreger. Am zweiten Spieltag der neuen Saison sehen sich die beiden Revierklubs wieder.

Essen. Die DFL hat am Mittwoch die Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Alle Termine des BVB und VfL Bochum.

In der Bundesliga wurden die Termine vom 1. bis 8. Spieltag der Saison 2023/24 festgelegt. Eröffnet wird die neue Spielzeit mit dem Duell Werder Bremen gegen Meister Bayern München (Freitag, 18. August, 2:030 Uhr). Der BVB bekommt das erste Samstagabend-Spiel der Saison. Ab 18:30 Uhr ist der 1. FC Köln zu Gast im Signal-Iduna-Park. Der VfL Bochum startet am gleichen Tag um 15:30 Uhr beim VfB Stuttgart in die neue Saison.

Revierderby VfL Bochum gegen BVB am zweiten Spieltag

Gleich am zweiten Spieltag folgt das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Am Samstag (26. August) wird die Partie um 15:30 Uhr im Ruhrstadion angepfiffen.

Die Fans des VfL Bochum müssen sich die Samstag im Kalender anstreichen. Die ersten acht Saisonspiele finden an keinem anderen Wochentag statt. Auf die BVB-Anhänger warten hingegen drei Spiele an einem Freitagabend, das erste am dritten Spieltag im eigenen Stadion gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Alle angesetzten Partien des BVB und des VfL Bochum in der Übersicht

1. Spieltag

VfB Stuttgart - VfL Bochum (Samstag, 19. August, 15:30 Uhr)

BVB - 1. FC Köln (Samstag, 19. August, 18:30 Uhr)

2.Spieltag

VfL Bochum - BVB (Samstag, 26. August, 15:30 Uhr)

3. Spieltag

BVB - 1. FC Heidenheim (Freitag, 01. September, 20:30 Uhr)

FC Augsburg - VfL Bochum (Samstag, 02. September, 15:30 Uhr)

4. Spieltag

SC Freiburg - BVB (Samstag, 16. September, 15:30 Uhr)

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (Samstag, 16. September, 18:30 Uhr)

5. Spieltag

BVB - VfL Wolfsburg (Samstag, 23. September, 15:30 Uhr)

FC Bayern München - VfL Bochum (Samstag, 23. September, 15:30 Uhr)

6. Spieltag

TSG Hoffenheim - BVB (Freitag, 29. September, 20:30 Uhr)

VfL Bochum - Gladbach (Samstag, 30. September, 15:30 Uhr)

7. Spieltag

BVB - Union Berlin (Samstag, 07. Oktober, 15:30 Uhr)

RB Leipzig - VfL Bochum (Samstag, 07. Oktober, 15:30 Uhr)

8. Spieltag

BVB - Werder Bremen (Freitag, 20. Oktober, 20:30 Uhr)

SC Freiburg - VfL Bochum (Samstag, 21. Oktober, 15:30 Uhr)

