Darmstadt 98 gegen VfL Bochum live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung

Bochum. Das nächste Freitagsspiel für den VfL Bochum: am 10. Spieltag tritt der VfL bei Darmstadt 98 an. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Der Frust saß tief am vergangenen Freitag. Der VfL Bochum hatte gerade einen schon sichergeglaubten Sieg gegen Mainz 05 noch hergegeben. Doch Trainer Thomas Letsch fand auch positive Dinge: es geht ja schon direkt an diesem Freitag weiter. Der VfL Bochum tritt erneut am Freitagabend an. Dieses Mal allerdings auswärts bei Darmstadt 98. Die "Lilien" hatte es am vergangenen Wochenende noch härter getroffen, sie verloren mit 0:8 beim FC Bayern München. Es ist ein Duell zweier Teams, die in dieser Saison nur ein Ziel haben: den Klassenerhalt.

Nach neun Spieltagen haben da die Hausherren am Freitag bislang einen kleinen Vorteil. Der Aufsteiger hat sieben Punkte auf dem Konto, der VfL nur fünf. Die Bochumer warten zudem immer noch auf ihren ersten Saisonsieg.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des VfL Bochum bei Darmstadt 98 am Freitag live im TV und Live-Stream sehen können.

Darmstadt 98 gegen VfL Bochum live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Darmstadt 98 - VfL Bochum

Datum: Freitag, 03.11.2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Bochum)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragung: DAZN

Darmstadt 98 gegen VfL Bochum live im TV und im Stream sehen

VfL-Fans, die das Heimspiel auf den Tribünen verpassen werden, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Die Partie ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen, auch nicht auf Sky, auch wenn der Großteil der Bundesliga bei dem Pay-TV-Sender läuft. Freitags ist der Streamingdienst DAZN der übertragende Sender.

Darmstadt 98 gegen VfL Bochum heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Freitag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum VfL Bochum gegen Darmstadt gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum