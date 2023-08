Das Pokal-Aus des VfL Bochum - ein Debakel mit Folgen

Bielefeld. Die Verantwortlichen des VfL Bochum poltern nach dem Pokal-Aus in Bielefeld und haben nun auf dem Transfermarkt ein Handicap.

Als die Drittliga-Fußballerinnen des VfL Bochum am Sonntagmittag im Ruhrstadion mit einem 3:2-Sieg gegen Fortuna Köln den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde feierten, hatten ihre männlichen Kollegen bereits eine kompromisslose Analyse hinter sich. Mit 3:6 nach Elfmeterschießen hatte der Bundesligist am Samstagabend beim Drittligisten Arminia Bielefeld verloren. Aus in Pokalrunde eins – ein Fehlstart mit Folgen.