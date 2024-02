Essen Bis heute um 18 Uhr können sich deutsche Klubs auf dem Transfermarkt verstärken. Was planen die Revierklubs? Alle Infos rund um den Deadline Day.

Seit dem 1. Januar und noch bis zum 1. Februar läuft die Transferperiode in Deutschland.

in Deutschland. Abgänge ins Ausland sind aber noch darüber hinaus möglich.

Alle Infos zum Endspurt der Wechselzeit und zu den Planungen von BVB, VfL Bochum und Schalke 04 lesen Sie hier.

Am Deadline Day sind einige Transfers zu erwarten. Schalke holt neuen Rechtsverteidiger.

Die Transferphase im deutschen Profifußball biegt auf die Zielgerade ein. Noch bietet sich Vereinen die Möglichkeit, ihre Kader für die Zeit bis zum Ende der Saison nachzujustieren - aber nicht mehr lange. Stichtag in Deutschland und den meisten europäischen Ländern ist der 1. Februar. Dann endet die Wechselperiode. Was es rund um den sogenannten Deadline Day zu beachten gilt, was bei den Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum und FC Schalke 04 noch passieren könnte und warum Abgänge auch danach noch möglich sind, lesen Sie in unserer Übersicht.

Deadline Day: Wie lange ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet?

Seit dem Beginn der Transferperiode am 1. Januar können Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga neue Spieler unter Vertrag nehmen. Am Donnerstag, 1. Februar, endet die Wechselzeit. Bis spätestens 18 Uhr müssen Neuzugänge im Onlinesystem der Deutschen Fußball-Liga (DFL) registriert werden.

Neu auf Schalke: Brandon Soppy (Mitte), hier mit den Direktoren Marc Wilmots (l.) und André Hechelmann (r.). Foto: FC Schalke 04

Wie lange ist das Transferfenster in anderen Ländern geöffnet?

Auch nach dem Ablauf der Frist am 1. Februar können deutsche Erst- und Zweitligisten weiterhin Spieler abgeben. Hintergrund: In manchen Ländern ist der Transfermarkt länger geöffnet. In den europäischen Top-Ligen findet der Deadline Day einheitlich am 1. Februar statt, allerdings zu unterschiedlichen Uhrzeiten. In der Serie A (20 Uhr), Ligue 1 (23 Uhr), Premier League und La Liga (beide 24 Uhr) sind Wechsel einige Stunden länger möglich als in Deutschland.

In Ländern wie Portugal (2. Februar), Österreich, Israel (beide 6. Februar), der Türkei (9. Februar) und Schweiz (15. Februar) oder Polen (22. Februar) endet die Transferperiode teilweise deutlich später. In der nordamerikanischen MLS, die sich aktuell in der Pause befindet und auch für deutsche Profis ein immer beliebteres Ziel darstellt, ist das Wechselfenster sogar bis zum 23. April geöffnet.

Was sind die spektakulärsten Transfers dieser Wechselperiode?

Im Winter tut sich traditionell weniger als in der Sommer-Transferperiode, die deutlich länger läuft (zwölf Wochen). Im deutschen Profifußball sorgten dennoch einige Wechsel für Aufsehen: Allen voran der von Jadon Sancho, der von Manchester United leihweise zu Borussia Dortmund zurückkehrte. Mit Ian Maatsen vom FC Chelsea lieh der BVB einen weiteren Profi aus der Premier League aus.

Jadon Sancho möchte bei Borussia Dortmund wieder in Form kommen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Aber auch die anderen deutschen Topklubs blieben nicht untätig: Der FC Bayern reagierte mit den Verpflichtungen von Rechtsverteidiger Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Innenverteidiger Eric Dier (Tottenham/Leihe) auf den Personalengpass in der Defensive. Spitzenreiter Bayer Leverkusen holte mit Borja Inglesias (Betis Sevilla/Leihe) Ersatz für den länger verletzen Stürmerstar Victor Boniface. Mit Eljif Elmas präsentierte RB Leipzig einen neuen Mittelfeldspieler vom amtierenden italienischen Meister SSC Neapel und verlieh zugleich Timo Werner zu Tottenham Hotspurs. Zwei prominente Verpflichtungen gab zudem Eintracht Frankfurt bekannt: Die Leihspieler Donny van de Beek (Manchester United) und Sasa Kalajdzic (Wolverhampton) wollen in der Bundesliga zu alter Stärke zurückfinden.

Deadline Day: Was planen die Revierklubs BVB, VfL Bochum und Schalke 04?

Mit den Verpflichtungen von Sancho und Maatsen hat der BVB zwei Planstellen erfolgreich geschlossen. Bewegung könnte es vor dem Transferschluss noch auf der Abgangsseite geben. Giovanni Reyna gilt als Wechselkandidat, eine heiße Spur führt zum englischen Erstligisten Nottingham Forest, mit dem sich der 21-Jährige mündlich einig sein soll. Zudem könnte das 18-jährige Talent Julian Rijkhoff, das bislang vergeblich auf den Durchbruch bei den Profis hofft, den BVB-Nachwuchs in Richtung seines Ex-Klubs Ajax Amsterdam verlassen. Auch ein Abwehrtalent könnte noch gehen. Hendry Blank (19) steht vor einem Wechsel zu Red Bull Salzburg.

Andreas Luthe ist zum VfL Bochum zurückgekehrt. Foto: David Inderlied / dpa

Beim VfL Bochum sehen die Verantwortlichen durchaus Handlungsbedarf. Mit Andreas Luthe kam ein Ersatztorhüter mit Stallgeruch vom 1. FC Kaiserslautern. Der VfL Bochum suchte eigentlich einen Offensiv-Allrounder, verpflichtet nun mit Agon Elezi einen Spieler für das defensive Mittelfeld. Ein Angreifer, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann, könnte aber trotzdem noch kommen. Realistisch ist, dass es nach Jordi Osei-Tutu (Pas Giannina/Leihe) und Lys Mousset (Vertragsauflösung/Ziel unbekannt) weitere Abgänge geben wird: Moritz Römling spielt in den Planungen von Trainer Thomas Letsch keine Rolle, bei Mittelfeld-Talent Mats Pannewig ist eine weitere Leihe perfekt.

Am Deadline Day: Schalke 04 holt neuen Rechtsverteidiger

Nach langem Hin und Her präsentierte der FC Schalke 04 Darko Churlinov - der vom FC Burnley ausgeliehene Rückkehrer ist der erste Winter-Transfer der Königsblauen. Am Deadline Day wurde dann der gesuchte Rechtsverteidiger gefunden. Schalke 04 hat wie erwartet Brandon Soppy (21) auf Leihbasis für ein halbes Jahr verpflichtet. Der Franzose steht langfristig bei Atalanta Bergamo unter Vertrag und spielte zuletzt für den FC Turin. Schalke stellte den Rechtsverteidiger am Donnerstagmorgen vor.

Spielt auf Schalke keine Rolle mehr: Soichiro Kozuki. Foto: RHR-FOTO

Wie sieht es nach Transferschluss mit vertragslosen Spielern aus?

Nach dem Ende der Sommer-Transferperiode haben Vereine weiterhin die Möglichkeit, sich zu verstärken - mit Spielern, die bei keinem Klub unter Vertrag stehen. In der Rückrunde geht das nicht mehr. Sollten prominente vereinslose Spieler wie Karim Bellarabi (zuletzt Bayer Leverkusen), Daniel Caligiuri (FC Augsburg) oder Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) bis zum Ende des Deadline Days also nicht verpflichtet werden, bleiben sie mindestens bis zum Sommer ohne Engagement in Deutschland.

