Der VfL Bochum klettert nach Sieg in Dresden auf Rang 13

Dresden. Die 2. Liga rückt im Abstiegskampf enger zusammen, nur Dynamo scheint abgeschlagen. Bochum ist nach dem 2:1 in Dresden auf Rang 13 geklettert.

Für Manuel Riemann gab es kein Halten mehr. Der Torwart des VfL Bochum rannte in der dritten Minute der Nachspielzeit über den ganzen Platz, hin zu Vitaly Janelt und seinen Kollegen, die vor der Gästekurve mit den Fans den Treffer des Tages feierten. Mit einem wuchtigen Kopfball in den Winkel nach starker Flanke von Danny Blum hatte der U21-Nationalspieler den 2:1-Sieg beim Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden perfekt gemacht. Während die Sachsen nach einer mutlosen Vorstellung so langsam für die 3. Liga planen können, hat der VfL einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf geschafft.

Die Lage in der Liga bleibt eng

„Das ist einfach geil“, beschrieb Janelt seine Gefühle. „Es war mein erstes Kopfballtor, und das in dieser Situation.“ Der VfL hat nach dem 1:0 in Wiesbaden sein zweites Schlüsselspiel gewonnen, doch „die Lage bleibt eng“, mahnte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Zwei und vier Punkte beträgt der Vorsprung des auf Platz 13 verbesserten VfL auf die Ränge 16 (Karlsruhe) und 17 (Wehen Wiesbaden).

Weil Hannover (0:1 in Bielefeld) und Nürnberg (1:2 gegen Darmstadt) am Sonntag verloren, stehen die beiden Traditionsvereine nun hinter Andererseits beträgt der Rückstand der Bochumer auf Platz zehn (Osnabrück) auch nur noch drei Punkte. „Wir wollen jetzt gegen Sandhausen drei Punkte holen und sie überholen“, blickte Janelt auf das Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenelften voraus.

Gegen Sandhausen sind auch offensiv mehr gute Aktionen gefordert

Gegen den formschwachen SVS, der am Sonntag 0:2 gegen den KSC verlor, sollte Bochum auch spielerisch mehr anbieten können. Bei den verunsicherten Dresdnern setzte VfL-Trainer Thomas Reis auf defensive Stabilität, Bochum ließ kaum eine Torchance zu. Die Zermürbungstaktik in einem Kampfspiel mit vielen Fehlpässen ging letztlich auf.

Auch dank einer überraschenden Maßnahme: Erstmals in dieser Saison setzte der Trainer Silvere Ganvoula, den zuletzt glücklosen Torjäger, auf die Bank. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte Ganvoula mit seinem ersten Treffer in diesem Jahr und insgesamt elften Saisontreffer das 1:0 (65.), das Jannis Nikolaou nach einer Ecke ausglich (70.). „Ich war überrascht, dass ich nicht spiele“, sagte Ganvoula. „Aber ich wollte dem Trainer zeigen, dass ich es besser kann.“ Reis wollte ihm „helfen. Vielleicht tat es ihm gut, mal nicht von Anfang zu spielen“, so Reis. „Wichtig ist, dass er so eine Reaktion gezeigt hat.“

Danny Blum dreht wieder auf

Wie Danny Blum. Zweimal musste der beste Vorbereiter der 2. Liga (elf Torvorlagen) in der Rückrunde auf die Bank. Auch Blum hat, wie die gesamte, defensiv deutlich stärker auftretende Mannschaft, den Abstiegskampf angenommen. In Dresden bereitete er beide Treffer vor, war an allen Offensivaktionen beteiligt. Beide Topscorer, Blum und Ganvoula, wird der VfL im Abstiegskampf dringend benötigen.