Der Transfer bahnte sich schon lange an, am Mittwoch folgte die Bestätigung. Der VfL Bochum verpflichtet Christopher Antwi-Adjei. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom SC Paderborn. Der Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Der gebürtige Hagener spielt seit 2017 beim SC Paderborn. Er stieg mit dem SCP zunächst 2018 in die 2. Bundesliga und 2019 sogar in die Bundesliga auf. Jetzt spielt er mit dem VfL Bochum in der Bundesliga.

Sebastian Schindzielorz freut sich über Bochum-Transfer von Christopher Antwi-Adjei

„Christopher Antwi-Adjei bringt sehr viel Dynamik mit und ist in der Offensive variabel einsetzbar. Er verfügt über Erfahrungen in der Bundesliga und Zweiten Liga und hat in der aktuellen Saison erneut unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Tempo für viele Abwehrreihen ein Problem darstellt“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. (fs)

