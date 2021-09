Drittes Spiel, dritte Niederlage: VfL Bochum unterliegt wieder Niederländern

Bochum. Der VfL Bochum hat ein Testspiel gegen Deventer verloren. Dabei ging es Trainer Reis aber vor allem darum, Sachen zu probieren.

Der Tiger hat Zeit. Seit Hermann Gerland, gebürtiger Bochumer und ehemalige Spieler und Trainer des VfL Bochum, nicht mehr zum Trainerstab des FC Bayern München gehört, kann er sich auch Testspiele des VfL Bochum unter der Woche in der Länderspielpause ansehen. Zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler und langjährigen Freund Michael „Ata“ Lameck sah er sich das Spiel der Bochumer gegen die Go Ahead Eagles Deventer an.

Es war der dritte Test des VfL gegen ein Team aus der niederländischen Ehrendivision in dieser Saison. Es gab ein 0:2 (0:1) und die dritte Niederlage im dritten Test gegen ein Team aus der niederländischen Ehrendivision. Gegen Vitesse Arnheim hatte es in der Vorbereitung eine 1:2-Niederlage gegeben. Gegen den FC Utrecht verlor der VfL Bochum im letzten Test vor dem Saisonstart mit 0:2.

"Ich habe gesehen, dass wir noch Arbeit vor uns haben", sagte Trainer Thomas Reis nach dem Test. Man habe gesehen, dass einige Spieler diese Spiele brauchen würden. Danny Blum konnte diesem Fazit auch persönlich zustimmen: "Es ist noch viel Arbeit vor mir." Wann er wieder bei 100 Prozent sei, könne er nicht sagen. "Aber es ist schon gut, dass ich mal wieder 90 Minuten gespielt habe."

VfL Bochum: Rückkehrer nach teils langen Pausen

Gegen Deventer brachte Trainer Thomas Reis exakt die elf Spieler in der Startformation, die er am Mittwoch nach dem Training genannt hatte. Das hieß zunächst nur, dass sich kein weiterer Spieler verletzt oder einen Rückschlag bekommen hatte.

Mit Eduard Löwen, Danny Blum, Christopher Antwi-Adjei, Soma Novothny und Saulo Decarli kamen fünf Spieler aus einer längeren – Löwen, Blum, Decarli – oder kürzeren – Antwi-Adjei, Novothny – Verletzungspause.

VfL Bochum: Robert Tesche ist wieder dabei

Robert Tesche, der das Team als Kapitän gegen Deventer auf das Feld führte, war es das erste (Test-)Spiel nach seiner Sperre. Nur knapp drei Minuten hatte er im ersten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) auf dem Platz gestanden. Nach einem Handspiel auf der Torlinie hatte er im Anschluss an die erste Wolfsburger Ecke die Rote Karte gesehen.

Er sollte mit diesem Test ebenso wieder Spielpraxis bekommen, im besten Fall seinen Rhythmus finden, wie insbesondere Löwen und Blum. Alle drei sind mögliche Startelfkandidaten für das nächste Bundesligaspiel gegen Hertha Berlin.

Dass Löwen und Tesche gegen Berlin in die Startformation rücken, scheint sehr wahrscheinlich. Beide haben Bundesliga-Erfahrung. Mit Löwen im Team hätten die Bochumer dann auch wieder einen Spieler, der für gefährliche Standards sorgen könnte. Gegen Deventer teilte er sich die Ausführung der Frei- und Eckstöße mit Blum.

VfL Bochum: Danny Blum hat erste Torchance

Die besseren und lange Zeit einzigen Chancen in diesem Test hatte das Team aus Deventer. Bochums Torwart Michael Esser musste oder konnte in der 20. und 21. Minute aber nicht mehr eingreifen, als zwei Schüsse in Richtung seines Tores gingen. Einer ging drüber, einer links vorbei.

Erst nach einer halben Stunde sorgte Blum dafür, dass die erste Torchance für sein Team notiert werden konnte. Sein Schuss im Anschluss an einer Ecke brachte aber auch Deventers Torwart Andries Noppert nicht in Nöte.

Beide Teams versuchten es mit einer ähnlichen Taktik. Sie versuchten zunächst sicher und kompakt zu stehen und den Gegner immer mal wieder konsequent hoch angreifend zu Fehlern im Spielaufbau zu zwingen. Das klappte mal mehr, mal weniger gut. Zwingende Torchancen gab es kaum.

Als es bereits nach einer Nullnummer im ersten Abschnitt aussah, die letzte Spielminute lief, gingen die Niederländer doch noch durch Marc Cardona mit 1:0 in Führung.

VfL Bochum: Trainer Thomas Reis baut Talente ein

Die Aufgabe für die Bochumer im zweiten Abschnitt war damit klar definiert. Mit beteiligt an dieser Aufgabe waren dann zwei Spieler aus dem aktuellen U19-Kader des VfL. Verthomy Boboy rückte für Decarli in die Innenverteidigung an die Seite von Erhan Masovic. Mohammed Tolba kam für Herbert Bockhorn auf die Position des rechten Außenverteidigers.

Trainer Thomas Reis setzte weiter konsequent seine Linie um, regelmäßig Talente einzubauen, sie zu testen und damit zu fördern.

Dass Tolba nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit einem Foul einen Elfmeter verschuldete, gehört dabei zum Lernprozess. Sein Glück war, dass Cardona den Elfmeter an den Außenpfosten schoss, es blieb beim 0:1.

Das 0:2 fiel dann doch. Auch da hatte Tolba seine Aktien drin, allerdings nicht alleine. Die Bochumer verloren den Ball im Mittelfeld, Tolba gehörte zu den Spielern, die die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Dann ging es schnell, auch Tolba fehlte hinten. Luuk Brouwers kam aus zehn Metern frei zum Schuss. Erneut war Esser ohne Chance.

So spielte der VfL Bochum

VfL Bochum: Esser – Bockhorn (46. Tolba), Masovic, Decarli (46. Boboy), Stafylidis – Tesche, Löwen, Osterhage (67. Chibsah) – Blum, Antwi-Adjei, Novothny

