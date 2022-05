Faktencheck: Hat Trainer Reis beim VfL Bochum eine Ausstiegsklausel?

Bochum. In einem Medienbericht wird über eine Klausel im Vertrag von Trainer Reis beim VfL Bochum spekuliert. Wir ordnen das Gerücht im Faktencheck ein.

Mit der Entlassung von Sebastian Hoeneß bei der TSG Hoffenheim ist das Trainerkarussell in der Fußball-Bundesliga weiter in Schwung gekommen. Insgesamt fünf Erstligisten suchen in der kommenden Saison einen Trainer: Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, Schalke 04 und der VfL Wolfsburg.