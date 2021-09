Fifa 22 Ratings des VfL Bochum: Bella-Kotchap legt zu - nur ein Goldspieler

Bochum. Bald erscheint Fifa 22, immer mehr Spieler-Ratings sind bekannt. Auch die der Spieler des VfL Bochum. Die höchste Wertung hat Danilo Soares.

Der VfL Bochum spielt in der 1. Bundesliga – und das künftig auch virtuell. Fifa 22, die nächste Neuauflage der Fußballsimulation, wird am 1. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Während sich Entwickler EA in den vergangenen Wochen noch zurückgehalten hat in Sachen Spieler-Ratings, wurden in den vergangenen Tagen die Stärken der Spieler nach und nach bekannt. Auch die von vielen Bundesligaklubs wie Borussia Dortmund und schließlich nun auch die der Profis des VfL Bochum.

Der Spieler mit dem höchsten Rating und auch der einzige Bochumer mit einer Goldkarte ist Danilo Soares mit 75. Danach folgen Torhüter Manuel Riemann mit 74, Takuma Asano und Simon Zoller mit jeweils 73. weist folgende Werte auf: Tempo (PAC/73), Schießen (SHO/59) und Passen (PAS/66). Einen riesigen Rating-Schritt hat übrigens Defensivjuwel Armel Bella-Kotchap gemacht. Wurde er im Vorgänger noch mit 62 bewertet, kommt er in der aktuellen Fifa-Version auf ein Rating von 71. Beachtlich auch: Gerrit Holtmann, insgesamt mit einer 72 bedacht, kommt in der Bewertung seines Tempos auf eine starke 94! Der in der vergangenen Saison wohl schnellste Offensivspieler der Zweiten Liga tritt nun auch virtuell mächtig aufs Gas.

Bochums Gerrit Holtmann mit Top-Speed-Werten

Wie bereits in den Jahren zuvor hat Lionel Messi mit 93 das beste Rating von allen Spielern erhalten. Auf Platz 2 folgt bereits Weltfußballer und Bayern-Top-Torjäger Robert Lewandowski, der ein Gesamt-Rating von 92 erhalten hat. Der 33-Jährige hat damit Cristiano Ronaldo vom zweiten Platz verdrängt, der mit einem 91er Rating ein Downgrade erhalten hat und sich den dritten Rang mit Kevin de Bruyne, Kylian Mbappe, Neymar und Jan Oblak teilen muss. Bayern-Kapitän Manuel Neuer kommt auf ein Rating von 90 und ist damit ebenfalls in den Top 10 vertreten. Auch N’Golo Kante, Harry Kane und Marc Andre ter-Stegen kommen alle samt auf 90.

Hier sind die Ratings der VfL-Spieler in der Übersicht:

Danilo Soares 75

Manuel Riemann 74

Takuma Asano 73

Simon Zoller 73

Maxim Leitsch 72

Cristian Gamboa 72

Gerrit Holtmann 72

Michael Esser 72

Robert Tesche 72

Elvis Rexhbecaj 72

Anthony Losilla 72

Konstantinos Stafylidis 72

Eduard Lowen 71

Armel Bella Kotchap 71

Danny Blum 71

Christopher Antwi-Adjei 70

Herbert Bockhorn 69

Sebastian Polter 69

Milos Pantovic 68

Silvere Ganvoula 68

Vassilios Lampropoulos 68

Saulo Decarli 67

Yussif Raman Chibsah 67

Tarsis Bonga 65

Tom Weilandt 65

Soma Novothny 64

Erhan Masovic 61

Patrick Osterhage 59

Luis Hartwig 59

Paul Grave 55

Tjark Ernst 54 (fs)

