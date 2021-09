Goretzka über VfL: "Hier muss Bochum nicht die Punkte holen"

Leon Goretzka vom FC Bayern, langjähriger Spieler des VfL Bochum, tröstete seinen Ex-Klub nach dem 7:0-Sieg. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Mit 0:7 (0:4) ging der VfL Bochum im Bundesliga-Auswärtsspiel beim Deutschen Meister Bayern München unter. Nach einer ordentlichen Anfangsphase hatte der VfL den Bayern nach dem ersten Gegentreffer nichts mehr entgegen zu setzen. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Thomas Reis (Trainer des VfL Bochum): "Es ist bitter, wenn man heute schon viermal gehört hat, dass das 0:7 die höchste Niederlage in den vergangenen Jahren war. In der vergangenen Saison war vieles gut, daher ist es umso bitterer, dass wir jetzt diese Spiele so verlieren. Wir haben unsere Umschaltmomente wieder nicht gut ausgespielt und wollten gerade in der Zentrale die Bälle nicht verlieren. Das hat vor einigen Gegentoren nicht geklappt. In der Halbzeit haben wir gesagt, dass es 0:0 steht, so wollten wir wieder ins Spiel gehen. Wir müssen zwingend unsere Naivität ablegen, vor dem 0:3 wollen wir dem Gegenspieler noch aufhelfen. Heute war es mehr als eine Klasse Unterschied. Wir werden nach diesem Spiel und dem Ergebnis auch Spott aushalten müssen. Ich werde mir jetzt aber keinen Sack über den Kopf ziehen, wenn ich durch Bochum laufe. Wir müssen die Köpfe wieder hochbekommen und gegen Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen."

Losilla über Aufstiegseuphorie beim VfL Bochum: "Sie ist nicht weg"

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern München): "Ich bin mit dem Auftritt und dem Ergebnis zufrieden. Zu Beginn waren die Bochumer besser im Spiel, hatten ihre Chance. Dann haben wir uns gefangen, haben das Spiel auch gut verlagert, hatten viele Chance und haben die Tore gemacht. Wir wollten ohne Gegentor bleiben und hatten die Gier zu Null zu spielen."

Anthony Losilla (VfL Bochum): "Wir haben gut angefangen, haben nach dem 0:1 aber komplett die Ordnung verloren. Ein 0:7 ist schon hart, so hoch habe ich in meiner Laufbahn bisher nicht verloren. Wir müssen daraus lernen. Unsere Ordnung hat nicht gepasst und wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Unsere Euphorie, die wir nach dem Aufstieg hatten, ist nicht weg. Aber wir wollten schon ein anderes Spiel zeigen."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Wir haben Bock Fußball zu spielen und setzen die Philosophie des Trainers immer besser um. Heute hat es viel Spaß gemacht. Für die Bochumer tut es mir ein bisschen leid. Zehn Minuten hat es gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben. Dann waren wir sehr dominant und haben Bochumer keine Luft mehr zum Atmen gegeben. Wir wollten die Tore machen. Hier muss Bochum nicht die Punkte holen."

