„Hoffe, ich liege falsch“: Matthäus‘ Prognose zum VfL Bochum

Sky-Experte Lothar Matthäus sieht den VfL Bochum am Saisonende in der Relegation.

Bochum. Der VfL Bochum kämpft in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Sky-Experte Lothar Matthäus tippt, dass der VfL dafür einen Umweg nehmen muss.

Ein Blick auf die Tabelle dürfte die Fans des VfL Bochum dieser Tage eigentlich zufriedenstellen. Platz 14 und 16 Punkte nach 16 Spielen sind zwar sicherlich nicht optimal, doch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 sind zunächst einmal ein beruhigendes Polster. Geht es nach Sky-Experte Lothar Matthäus, ist das jedoch spätestens am Saisonende aufgebraucht. „Schweren Herzens“ prognostiziert der 62-Jährige gegenüber Sport Bild, dass es für den VfL Bochum nach 34 Spieltagen nur für Platz 16 reichen wird.

VfL Bochum: Matthäus sieht Auswärtsschwäche als entscheidenden Punkt

Als entscheidenden Punkt sieht Matthäus dabei vor allem die Spiele in der Fremde. „Gerade den tollen Fans des VfL würde ich die Relegation gerne ersparen. Bochum hat mir sehr gut gefallen, wenn ich sie live spielen gesehen habe. Wäre da nicht diese Auswärtsschwäche.“ In dieser Saison holte der VfL Bochum zehn Punkte im heimischen Stadion, während die restlichen sechs auf fremdem Geläuf hinzukamen.

Mehr zum Thema

In den vergangenen beiden Saisons waren die Heimspiele das Faustpfand des VfL auf dem Weg zum Klassenerhalt. So holten die Bochumer zu Hause mindestens doppelt so viele Punkte wie auswärts. In dieser Saison glaubt Matthäus immerhin daran, dass der VfL über Umwege die Klasse halten wird. „Ich hoffe, ich werde beim VfL falschliegen. Und wenn nicht: Egal, welcher Brocken aus der zweiten Liga da kommt, ich bin sicher: Bochum bleibt drin.“

Matthäus: Darmstadt und Köln steigen ab, Mainz bleibt drin

Absteigen werden laut Matthäus‘ Prognose dagegen der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Köln. „Den FC könnte nur retten, wenn endlich mal im Klub alle an einem Strang ziehen würden. Aber das habe ich meine ganze Laufbahn noch nicht erlebt. Deshalb sehe ich für Köln schwarz“, sagte er.

Und was ist mit dem 1. FSV Mainz 05? Die Rheinhessen haben erst einen Saisonsieg gefeiert und stehen auf eben jenem Relegationsplatz, den Matthäus am Saisonende den Bochumern zurechnet. Die Mainzer werden am Saisonende nichts mit dem Abstieg zu tun haben, glaubt Matthäus. Das direkte Duell endete nach dem Last-Minute-Treffer von Tom Krauss (96.) in der Hinrunde 2:2.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum