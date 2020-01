Bochum. Am Tag nach der Niederlage in Bielefeld blieben beim Training des VfL die Unmutsbekundungen aus. Das Team trainierte ohne Beobachter.

Keine Beleidigungen beim Training des VfL Bochum

Manchmal hat es auch etwas Gutes, dass sich kaum Menschen das Training des VfL Bochum ansehen. Am Tag nach dem ersten Spiel des Jahres, dem 0:2 beim Spitzenreiter Arminia Bielefeld, war es genau einer. Und den kennen die VfL-Profis sogar sehr gut. Dirk Michalowski, der Fan-Beauftragte des VfL, sah sich zumindest bis es ihm zu kalt wurde das Training der Akteure an, die gegen Bielefeld gar nicht oder nur wenig gespielt hatten. Zur Leistung des Teams am Dienstagabend wollte er nichts sagen. Musste er auch nicht. Das hatte Patrick Fabian bereits übernommen.

Seit 2002 ist der Innenverteidiger im Verein. In der Zeit zwischen 2002 und 2020 spielte der VfL mal in der 1. Bundesliga, schaffte den Einzug in den Europapokal, stieg auch wieder ab. Seit 2010 spielt der VfL ununterbrochen in der 2. Bundesliga. Der Ärger über die Niederlage „seines“ VfL in Bielefeld, die Enttäuschung über den Auftritt des Teams, überlagerte allerdings die durchaus vorhandenen Erfolge in der Fabian-Laufbahn. Er habe sich die Frage gestellt, sagte der Innenverteidiger, ob irgendeine Saison mal so richtig Bock gemacht habe. „Und ehrlich gesagt kann ich mich an keine erinnern.“

Lust am Abstiegskampf mit dem VfL Bochum

Wenn das Team und mit ihm Fabian allerdings nicht ab sofort deutlich mehr Lust daran entwickelt, gemeinsam zu verteidigen und sich deutlich energischer gegen den drohenden Abstieg zu stemmen, hat es ein ernsthaftes Problem. Mehr als Abstiegskampf wird es in dieser Spielzeit beim VfL Bochum nicht mehr geben.

Es ist eine Frage des Willens. So ordnet das auch Fabian ein. „Wir brauchen mehr Willen, das Ding unbedingt reinzuprügeln und hinten jedes Ding zu verteidigen.“ Wobei sich den Bochumern gegen Bielefeld keine Gelegenheit bot das Sportgerät mit Macht ins Tor zu schießen. Das Team von Trainer Thomas Reis hatte schlichtweg keine Torchance.

Training der Reservisten des VfL Bochum

Der Trainer sah sich am Mittwoch das Training der Reservisten von der Seite aus an. Sie durften gegeneinander spielen. Robert Zulj, der neu dabei ist, Sebastian Maier und Maxim Leitsch, die beide länger verletzt waren, sollen „Spielpraxis“ bekommen. Ein gerade erst verpflichteter Spieler, der bei seinem alten Verein nicht gespielt hat und ein Mittelfeldspieler sowie ein Abwehrspieler, die immer wieder körperliche Probleme haben, taugen dieser Tage allerdings auch nicht zum Hoffnungsträger.

Dafür war die Leistung des Teams gegen Bielefeld zu schlecht. Das wollte und konnte auch Fabian nicht anders darstellen. „Wir stehen wieder ohne Punkte da, jetzt können wir uns wieder beleidigen lassen. Es dreht sich alles im Kreis. Das kostet alles einfach enorm viel Kraft.“ Immerhin blieben am Mittwochmorgen auf dem Trainingsplatz die Beleidigungen aus.