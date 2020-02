Bochum. Der VfL Bochum trifft am Montagabend in der 2. Bundesliga auf den Hamburger SV. Trainer Thomas Reis ändert seine Mannschaft auf vier Positionen.

Live! 1:2! Der HSV dreht das Spiel beim VfL Bochum

Nach der Pleite bei Arminia Bielefeld (0:2) hat es die Konkurrenz nicht gut mit dem VfL Bochum gemeint. Wehen-Wiesbaden holte einen Punkt in Hannover, Nürnberg besiegte Sandhausen in Unterzahl mit 2:0. Bedeutet: Bochum steht nun auf dem Relegationsplatz. Und dann kommt mit dem Hamburger SV auch noch eine Mannschaft an die Castroper Straße, die gute Karten auf den Aufstieg hat.

Ein "großer Brocken" sei der HSV, sagte VfL-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie. Der zweite in Folge. Am vergangenen Spieltag setzte es für den VfL bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld ein 0:2. Bochum werde "alles dafür tun, mit besserer Spielweise in der Offensive und genauso einer Stabilität in der Defensive" gegen die Rothosen zu bestehen, sagte Reis weiter.

Der VfL-Trainer hat im Vergleich zur Pleite in Bielefeld vier Änderungen vorgenommen. Patrick Drewes ersetzt im Tor den gesperrten Manuel Riemann, Maxim Leitsch übernimmt den Posten in der Innenverteidigung von Patrick Fabian, Tom Weilandt und Simon Zoller rücken ebenfalls in die Startelf und sollen die Offensive beleben. Hier gibt es die Aufstellungen:

Bochum: 25 Drewes - 2 Gamboa, 5 Decarli, 29 Leitsch, 3 Soares - 8 Losilla, 23 Tesche, 20 Janelt - 9 Zoller, 14 Weilandt - 35 Ganvoula. - Trainer: Reis

Hamburg: 1 Heuer Fernandes - 15 Beyer, 25 Letschert, 4 van Drongelen, 21 Leibold - 29 Fein - 8 Dudziak, 20 Schaub - 18 Jatta, 10 Kittel - 16 Hinterseer. - Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Hier ist unser Live-Ticker: