Live! Bochum spielt in Kiel um die Tabellenführung

Kiel. Spitzenspiel in der 2. Bundesliga. Der Tabellenzweite, VfL Bochun, fährt zum Tabellenvierten, Holstein Kiel. Das Spiel im Live-Ticker.

Der VfL Bochum will genau wie Holstein Kiel will zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga übernehmen. Nötig ist dazu am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein Sieg im Verfolger-Duell. "Wir wollen über ein gutes Ergebnis oben dabeibleiben", sagte Holstein-Trainer Ole Werner, der um den Einsatz von Mittelfeldakteur Alexander Mühling wegen einer Verletzung am Sprunggelenk bangt.

In Bochum hieß es dagegen vor der Abreise "Alle Mann an Bord": Der VfL reist mit - im Vergleich zu den vorherigen Spielen - unverändertem Kader zum Topspiel nach Kiel. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker: