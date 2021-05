Live: Bochum-Verfolger Holstein Kiel fordert FC St. Pauli

Kiel. Die Jagd auf den VfL Bochum ist eröffnet: Holstein Kiel kann den Rückstand heute im Zweitligaspiel gegen den FC St. Pauli weiter verringern.

Holstein Kiel will den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga festigen und den Abstand auf Spitzenreiter VfL Bochum verringern. Die Schleswig-Holsteiner empfangen an diesem Freitag ab 18.30 Uhr den FC St. Pauli. Gelingt den Kielern ein Sieg, würden sie bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth heranrücken und den Vorsprung auf den Hamburger SV auf vier Zähler ausbauen.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner ist jedoch gewarnt. St. Pauli ist mit zehn Siegen und 31 Punkten das beste Team der Rückrunde. Auch in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt wollen sie ihren Siegeszug fortsetzen. Von den zu vergebenden Zählern will das Team in den drei restlichen Partien alle neun holen, betonte Trainer Timo Schultz. Die Kieler sind weiterhin mit zwei Nachholspielen im Rückstand. Derzeit bestreiten sie alle drei Tage eine Partie und sind kräftemäßig am stärksten von allen Zweitligisten gefordert.

Hier geht es zum Spiel Holstein Kiel - FC St. Pauli

