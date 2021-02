Live! Der VfL Bochum trifft auf die "Heimmacht" Aue

Aue. Der Zweitligist kann an diesem Freitag (18.30 Uhr) den Sprung an die Spitze schaffen. Der Gegner ist aber besonders heimstark. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum kann an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Erzgebirge Aue die vergangenen Wochen mit dem Sprung an die Spitze krönen. Der Zweitligist hat aktuell 42 Zähler und ist punktgleich mit Spitzenreiter Hamburger SV und Verfolger Holstein Kiel. Der HSV tritt am Sonntag beim Tabellenletzten Würzburger Kickers an. Kiel trifft Montagabend im Spitzenspiel auf Greuther Fürth.

VfL Bochum: Reis warnt vor Aues Heimstärke

Trainer Thomas Reis hat seine Mannschaft vor den Gastgebern gewarnt: "Aue ist eine unheimliche Heimmacht", sagte Reis. "Da darf man sich nie zu sicher fühlen." Nur zwei der zehn Heimspiele hat Aue bislang verloren. Zuletzt konnte der Zweitligist zwar dreimal hintereinander nicht gewinnen, darunter waren aber auch die Duelle mit Greuther Fürth (0:3), Hamburg (3:3) und Heidenheim (0:2).

Unter Trainer Dirk Schuster, den Reis noch aus gemeinsamen Mannheimer Zeiten als Spieler kennt, zeige Aue eine hohe Zweikampfstärke und entwickele sich auch spielerisch: "Sie versuchen hinten heraus Fußball zu spielen." In der Offensive wartet der Tabellenneunte mit dem Ex-Schalker Florian Krüger auf. Der 22-Jährige ist bei Aue bester Torschütze (10) und bester Vorlagengeber (16). "Aue hat in der Offensive unheimlich Qualität", sagt Reis.

Offensivspieler Danny Blum ist wieder fit

Die hat auch Reis in seinem Team. Am Freitag wird die Offensive wieder durch Danny Blum verstärkt. Der 30-Jährige verpasste die vergangenen sechs Spiele aufgrund einer Wadenverletzung, meldete sich unter der Woche wieder fit zurück. Blum sitzt zunächst auf der Bank.

Hier geht es zum Live-Ticker:

