DFB-Pokal: 0:0! VfL Bochum gegen Freiburg mit erster Chance

Bochum. Der VfL Bochum spielt am Mittwochabend gegen den SC Freiburg um den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals. Das Spiel im Live-Ticker.

Der VfL Bochum will das erste Mal seit der Saison 1987/1988 wieder in das Halbfinale des DFB-Pokals. Seinerzeit ging es sogar bis ins Finale. Am Mittwochabend ist der VfL zunächst im Viertelfinale gegen den SC Freiburg gefordert. Mit dieser Start-Aufstellung will Trainer Thomas Reis die nächste Runde erreichen.

VfL Bochum - SC Freiburg: Der Live-Ticker

Auf einen Torwartwechsel verzichtet Reis im Pokal seit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg in der zweiten Runde. Da wechselte er Stammtorwart Manuel Riemann erst für das Elfmeterschießen ein. Gegen Freiburg fängt Riemann an.

Bei der Viererkette vor Riemann gibt es aber gleich eine Überraschung. Statt Danilo Soares verteidigt Konstantinos Stafylidis links außen. Dazu kommen Cristian Gamboa rechts außen sowie Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap in der Innenverteidigung.

Das Mittelfeld bilden Anthony Losilla, Patrick Osterhage und Elvis Rexhbecaj. Im Angriff vertraut Thomas Reis zunächst auf Takuma Asano, Gerrit Holtmann und Jürgen Locadia, der diesmal wieder den Vorzug vor Sebastian Polter bekommt.

VfL Bochum - SC Freiburg: Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Beim SC Freiburg sitzt mit Lucas Höler der beste Zweikämpfer und hinter Vincenzo Grifo der zweitbeste Freiburger Torschütze zunächst auf der Bank.

Thomas Reis trifft mit dem VfL Bochum auf den SC Freiburg. Foto: Getty

Aus gegebenem Anlass laufen übrigens alle Profis mit einer speziellen Armbinde auf. Auf ihr zu sehen ist das Peace-Zeichen.

