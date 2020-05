Live! Gelingt dem VfL Bochum gegen Kiel ein Befreiungsschlag?

Bochum. Der VfL Bochum liegt vier Punkte vor einem Abstiegsrang. Gegen Holstein Kiel zählt Milos Pantovic zur Startelf. Die 2. Liga im Live-Ticker.

Der VfL Bochum hat von bislang fünf Zweitliga-Duellen mit Holstein Kiel keines gewonnen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) startet der VfL einen neuen Versuch. Die Kieler liegen sieben Punkte hinter dem Tabellendritten VfB Stuttgart, die Bochumer trennen vier Zähler von einem Abstiegsrang. Das Team von Trainer Thomas Reis kämpft weiter um den Klassenerhalt.

Simon Zoller hat sich einen Innenband-Teilabriss im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer wird in dieser Saison nicht mehr für den VfL spielen. Angreifer Milos Pantovic steht gegen Kiel in der Startelf. „Selbstvertrauen ist da, sollte da sein“, sagte Reis. „Wir haben jetzt drei Mal in Folge hinten zu Null gespielt. Wenn wir das erneut schaffen, hätten wir zumindest einen Punkt sicher.“

Die Aufstellungen:

Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Osei-Tutu, Zulj, Pantovic - Ganvoula

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, Seo - Meffert - Mühling, Lee - Porath, Atanga - Iyoha

Hier geht es zum Live-Ticker:

Bochum - Kiel

