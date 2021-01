Live! 1:1! Bochum gleicht schnell gegen Nürnberg aus

Bochum. Gegen Nürnberg hat Zweitligist Bochum eine sehr gute Bilanz: VfL-Trainer Reis will aber nichts von "Lieblingsgegner" hören. Der Live-Ticker.

Herbert Bockhorn bekommt erneut das Vertrauen von VfL-Trainer Thomas Reis. Der 25-Jährige, der vor der Saison aus England an die Castroper Straße wechselte, ersetzt den verletzten Außenstürmer Danny Blum. Der 30-Jährige verpasst das Heimspiel gegen seinen Ex-Klub 1. FC Nürnberg an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) wegen einer Wadenverletzung. Bockhorn gab jüngst im Heimspiel gegen Darmstadt die entscheidende Vorlage zum 2:1.

Bochum geht mit Rückenwind in die Partie

Von einem Lieblingsgegner will VfL-Trainer Thomas Reis nichts hören. In 14 Zweitliga-Spielen verlor der VfL nur ein Spiel gegen den Traditionsklub. Reis warnt aber vor den robusten Franken. „Sie stehen im Moment zu schlecht dar. Sie sind sicherlich in der Lage, nach oben zu klettern. Aber das sollen sie nicht gegen uns schaffen.“

Der VfL Bochum geht mit reichlich Rückenwind in die Heimpartie. Die letzten vier Spiele im eigenen Stadion konnte der Revierklub gewinnen. Nach dem Pokalkrimi gegen Leipzig wartet in der nächsten Runde Anfang Februar Bundesligist RB Leipzig. Erfreulich ist auch aus VfL-Sicht, dass nach langer Verletzungspause Saulo Decarli wieder im Kader steht. „Er macht seine Sache sehr gut“, sagte Reis über den 28-jährigen Innenverteidiger. Sein letztes Spiel absolvierte der Schweizer am 1. März beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen (4:4). “ (lo)

