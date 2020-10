LIVE! Bochum dominiert, doch Braunschweig trifft - 1:1

Essen. Der Gegner des VfL Bochum ist nach einer Derby-Niederlage angeschlagen. Kann Bochum das ausnutzen? Die Zweitliga-Spiele im Live-Ticker.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig sinnt nach der Niederlage im Niedersachsenderby gegen Hannover 96 am Samstag gegen den VfL Bochum auf Wiedergutmachung. "Für uns war es bitter, dass es nach der Derbyniederlage eine Pause gab. Die schlechte Stimmung hat sich dann etwas hingezogen, da war es für alle Beteiligten mental schwierig", sagte Trainer Daniel Meyer am Donnerstag. "In der jetzigen Woche hatten wir dann aber eine ganz andere Atmosphäre."

Ein Spieler des Gegners blickt besonderer Vorfreude auf die Partie. Bochums Gerrit Holtmann reifte in Braunschweig zum Gegner. Der 25-Jährige sagt zur Partie gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber: "Es wird ein enges Spiel, vermutlich kampfbetont. Wir wollen und werden dagegenhalten. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir unser Punktekonto ausbauen."

So spielen sie

Braunschweig: Dornebusch - Wiebe, Wydra, Ziegele, Klaß, - Kroos, Nikolaou, Ben Balla - Kobylanski - Kaufmann, Proschwitz. - Trainer: Meyer

Dornebusch - Wiebe, Wydra, Ziegele, Klaß, - Kroos, Nikolaou, Ben Balla - Kobylanski - Kaufmann, Proschwitz. - Trainer: Meyer Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Zoller, Zulj, Blum - Ganvoula. - Trainer: Reis

Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Zoller, Zulj, Blum - Ganvoula. - Trainer: Reis Schiedsrichter: Christof Günsch (Berlin)

Christof Günsch (Berlin) Zuschauer: 4650

Hier geht es zu den Live-Tickern: