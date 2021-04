Live! 0:2! Paderborn schockt Bochum mit Doppelschlag

Paderborn. Der Patzer des HSV gegen Darmstadt könnte dem Zweitligisten VfL Bochum beim Spiel in Paderborn Rückenwind bringen. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach dem Patzer des HSV gegen Darmstadt (1:2) hat der VfL Bochum in Paderborn die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte auszubauen. Die Spiele der weiteren Verfolger Fürth und Kiel wurden coronabedingt verschoben. Trainer Thomas Reis setzt auf die erwartete Startelf: Für den gesperrten Robert Zulj übernimmt Thomas Eisfeld die Spielmacher-Rolle. Linksverteidiger Danilo Soares kehrt in die Startelf zurück, Herbert Bockhorn rotiert auf die Bank. Ansonsten vertraut Reis der Elf, die zuletzt gegen Kiel mit 2:1 gewonnen hat. (rari)

Hier geht es zum Live-Ticker: