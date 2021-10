Live! Wahnsinn: Augsburg holt blitzschnell 0:2-Rückstand auf

Bochum Der Bundesliga-Aufsteiger empfängt an diesem Mittwoch in der zweiten Runde den FC Augsburg. Reis wechselt auf sechs Positionen. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum will den positiven Lauf im DFB-Pokal fortsetzen: Nach zuletzt zwei Siegen in Serie empfängt der Bundesligist in der zweiten Runde den schwächelnden Liga-Rivalen FC Augsburg. Anstoß im Vonovia-Ruhrstadion ist um 18.30 Uhr (live bei Sky).

Hier geht es zum Live-Ticker des VfL Bochum:

Für die Partie sind wie zuletzt gegen Eintracht Frankfurt 20.000 Zuschauer zugelassen. Der Kartenverkauf kam zunächst stockend in Gang. Nun sind alle Stehplätze ausverkauft, meldete der VfL Bochum am Mittwoch. Tickets für die Sitzplätze seien noch bis vor Anpfiff erhältlich.

VfL Bochum: Zuletzt zwei Siege in Serie

Trainer Thomas Reis will den Schwung aus der Liga mitnehmen: "Wir wollen, dass die Woche schön bleibt." Der 48-Jährige warnt allerdings davor, den FC Augsburg zu unterschätzen. Nach einem missglückten Saisonstart liegt das Team des Ex-Schalkers Markus Weinzierl momentan nur auf dem Relegationsplatz. "Ich gehe davon aus, dass der FC Augsburg will ein Zeichen setzen will", sagte Reis. "Sie können den Pokal nutzen, um wieder in die richtige Richtung zu kommen."

Die richtige Richtung hatte zuletzt der VfL Bochum eingeschlagen. Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in Fürth legte der Klub gleich den zweiten Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt (2:0) nach. Am Montag folgten auf der Mitgliederversammlung weitere positive Nachrichten. , so die Verantwortlichen.

Reis muss gegen seinen früheren Klub allerdings rotieren. Das kampfbetonte Spiel gegen Frankfurt forderte viel Kraft. Am Sonntag wartet bereits das schwere Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Stürmer Takuma Asano bekommt deshalb ebenso eine Pause wie Mittelfeldspieler Eduard Löwen, Offensivspieler Danny Blum und Abwehrspieler Cristian Gamboa. Auch Innenverteidiger Vasilios Lampropoulos sitzt zunächst auf der Bank. Im Tor bekommt Manuel Riemann eine Pause. Für ihn startet Michael Esser.

Neu in der Startelf sind auch Christopher Antwi-Adjei, Milos Pantovic, Konstantinos Stafylidis, Gerrit Holtmann und Armel Bella-Kotchap. (lo)

