Live-Ticker Live! Nächstes Tor - der VfL Bochum legt in Osnabrück nach

Osnabrück. Nach der Pokalschlappe in Leipzig legt VfL-Trainer Thomas Reis den Focus wieder voll auf den Spielbetrieb in der 2. Liga. Die Live-Ticker.

Die 0:4-Pokalschlappe beim Champions-League-Klub RB Leipzig war für den VfL Bochum schnell abgehakt: „Für eine Sensation muss alles passen“, sagt Thomas Reis. Doch nicht einmal der Leipziger Rasen sei in einem schlechten Zustand gewesen, scherzte der Trainer des Zweitligisten. Der Fokus liegt wieder auf der Liga – auf die Wiedergutmachung der 1:2-Heimpleite: „Die Mannschaft will das Spiel gegen den Karlsruher SC vergessen machen.“

Die Fahrt nach Osnabrück an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) kommt da gerade Recht: Der Ex-Klub von Torjäger Simon Zoller und Torwart Manuel Riemann blickt auf eine Heimmisere mit sechs Niederlagen in Serie zurück. Bochum konnte die vergangenen drei Partien an der Bremer Brücke gewinnen.

Nach zwei Niederlagen will der Tabellenzweite schleunigst zurück in die Spur. „Wir wollen am Ende im oberen Drittel stehen. Um das zu schaffen, müssen wir erfolgreich sein“, sagte Reis. Flügelspieler Danny Blum und Innenverteidiger Vasilios Lampropoulos sind weiterhin keine Option. Mittelfeld-Routinier Robert Tesche hat seine Muskelverletzung auskuriert. (lo)

Aufstellung VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Holtmann, Zulj, Bockhorn - Zoller

Hier geht es zu den Live-Tickern: