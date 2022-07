Live! 2:0! Zoller und Asano bringen den VfL in Führung

Berlin. Der VfL Bochum spielt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Viktoria Berlin. Das Spiel im Live-Ticker.

So richtig Pokalatmosphäre wird bei der Erstrunden-Partie des VfL Bochum beim Regionalligisten FC Viktoria 1899 Berlin bei einem normalen Verlauf wohl nicht aufkommen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Bei bestem Wetter verlaufen sich die vielleicht 4000 bis 5000 Fans im weiten Rund der ehemaligen Heimspielstätte vom BFC Dynamo am Prenzlauer Berg im Stadtbezirk Pankow. Ein heimischer Fanblock ist in dem in die Jahre gekommenen, womöglich vor dem Abriss stehenden Stadion, in dem das Hauptgebäude wegen Asbest geschlossen ist, nicht zu erkennen.

Ein Hauch von Heimspiel-Atmosphäre

„Nostalgie pur“, so bezeichnete Farat Toku, der ehemalige Viktoria-Trainer aus Bochum, das Stadion treffend. Die rund 2000 Anhängerinnen und Anhänger sorgten beim vor dem Anpfiff gespielten Grönemeyer-Hit Bochum für einen Hauch von Heimspiel-Atmosphäre.

VfL-Trainer Thomas Reis setzt gegen den auf die erwartete Elf. In der Innenverteidigung beginnt Neuzugang Ivan Ordets neben Vasileios Lampropoulos. Außen spielen Cristian Gamboa und der erst am Montag verpflichtete Jannes Horn, der damit sein Debüt für den VfL gibt. Im Mittelfeld agieren Anthony Losilla und Kevin Stöger zentral, über Außen sollen Simon Zoller und Gerrit Holtmann und zentral Takuma Asano hinter Philipp Hofmann für Tempo sorgen.

Hier geht es zum Live-Ticker:

