Live! VfL Bochum empfängt SC Verl zum letzten Testspiel

Bochum. Rund fünf Wochen vor der ersten Bundesliga-Partie im Jahr 2023 testen die Bochumer noch einmal vor heimischer Kulisse. Das Spiel im Live-Ticker:

Am Dienstag stand nur eine kürzere Trainings-Einheit für die Bundesliga-Profis des VfL Bochum an, denn am heutigen Mittwoch bestreitet das Team von Trainer Thomas Letsch sein letztes Testspiel dieses Jahres.

Gegner ist der Drittligisten SC Verl. Gespielt wird über zweimal 60 Minuten (13 Uhr/Leichtathletik-Platz am Stadion). Fans sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Die Partie im Live-Ticker:

Das letzte Pflichtspiel der Bochum ist rund fünf Wochen her. Damals gab es einen 1:0-Sieg gegen Augsburg. Etwa gleich lang dauert es, bis die Bochumer ihren nächsten Einsatz in der Bundesliga haben. Am 21. Januar ist Hertha BSC im Ruhrstadion zu Gast.

