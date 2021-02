Live! VfL Bochum gegen Braunschweig: Spiel um Platz zwei

Bochum. Um 13:30 Uhr empfängt der VfL Bochum Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig. Schnappt sich der VfL den 2. Platz? Der Live-Ticker.

Dank des 0:0-Unentschieden zwischen dem HSV und Greuther Fürth hat derZweitligist VfL Bochum heute die große Chance, auf einen Aufstiegsplatz zu springen. VfL-Trainer Thomas Reis weiß um die Bedeutung des Spiels und fordert einen Pflichtsieg: „Mit Blick auf die Tabelle ist klar, dass die Punkte hermüssen“, so Reis. Gleichzeitig erinnerte Reis aber auch an 1:2-Niederlage im Hinspiel in Braunschweig: „Das hat uns gewurmt. Jetzt wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und vieles besser machen.“

Noch vor der Partie gab der VfL bekannt: Der Kapitän bleibt an Bord. Der Vertrag mit Kapitän Anthony Losilla wurde um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2022 verlängert. Der 34 Jahre alte Franzose spielt seit 2014 für den VfL.

Trainer Reis nimmt im Vergleich zum letzten Spieltag keine Wechsel vor und setzt auf seine Startelf vom 2:1-Sieg in Osnabrück. Beim BTSV gibt es nach der Derbyniederlage gegen Hannover hingegen drei Wechsel: Diakhité und Klass sind neu in der Abwehr, dazu ist Bär heute alleinige Sturmspitze

