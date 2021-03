Live! Platzverweis und 0:1 für Bochum gegen den HSV

Bochum. Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum empfängt den Hamburger SV. Der Druck liegt beim schwächelnden HSV.

Showdown an der Castroper Straße im Regen: Der Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum empfängt an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) den Hamburger SV. Mit einem Sieg können die Bochumer Verfolger HSV auf acht Punkte distanzieren. Der Druck liegt bei den Hamburgern, die nach fünf Spielen ohne Sieg einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen fürchten müssen. „Es liegt an uns, dass wir den Abstand ausbauen, mindestens aber wahren“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis.

Der zweitbeste Torjäger Simon Zoller fällt wie beim 2:1-Sieg gegen Aufstiegskonkurrent Fürth aus. Den 29-jährigen Stürmer plagen muskuläre Probleme, er soll zum Düsseldorf-Spiel zurückkehren. Für ihn läuft Silvere Ganvoula auf.

Herbert Bockhorn in der Startelf

Gegen Fürth hatte sich Trainer Reis überraschend für eine andere Taktik entschieden und zunächst auf Stoßstürmer Ganvoula verzichtet. „Ich war nicht angetan von seiner Trainingsleistung“, sagte Reis. „Wir haben darüber gesprochen. Er hat unter der Woche das Training sehr gut angenommen“ Für den gesperrten Außenverteidiger Cristian Gamboa läuft wie erwartet Herbert Bockhorn auf.

Für Robert Tesche wird es ein besonderes Spiel. Der 33-Jährige trifft auf seinen Ex-Verein, für den er in der Bundesliga und in der Europa League am Ball war. Pünktlich zum HSV-Spiel wurde die Vertragsverlängerung mit dem defensiven Mittelfeldspieler um ein Jahr bekanntgegeben. „Robert gehört für uns zu den Stabilisatoren unseres Teams, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Seit 2018 ist Tesche in Bochum. In dieser Saison verpasste er noch kein Liga-Spiel. Sein neues Arbeitspapier läuft bis Juni 2022.

Für den HSV steht viel auf dem Spiel

Für Tesches Ex-Klub, den Hamburger SV, steht viel auf dem Spiel. Der HSV führte die meiste Zeit die Tabelle an, am 23. Spieltag zog der VfL mit einem Sieg gegen Würzburg vorbei und an die Spitze. Zuletzt kam der HSV trotz Chancenüberlegenheit nicht über ein 1:1 gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel hinaus. HSV-Trainer Daniel Thioune sieht in dem Spitzentreffen keine Vorentscheidung: „Wir haben noch viel vor uns und viel zu gewinnen. Wir haben kein Endspiel.“

Der 48-Jährige will den Schwung aus dem Kiel-Spiel mitnehmen, in dem der Ex-Bochumer Simon Terodde sein 20. Saisontor erzielte: „Es ist an der Zeit, dass wir uns belohnen. Und ein Dreier wäre nicht nur für die Tabelle, sehr sehr wichtig, sondern auch für den Kopf. Es wäre die Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

VfL hat alle Trümpfe in der Hand

Der VfL hat hingegen zehn Spieltage vor Schluss alle Trümpfe in der Hand. „Der HSV ist der absolute Favorit auf den Aufstieg. Wir haben eine komfortable Situation. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Leistungen“, sagte Schindzielorz.

Nach dem Top-Spiel tritt der VfL bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an, ehe das nächsten Spitzentreffen gegen Holstein Kiel die „Wochen der Wahrheit“ abschließt. Mitkonkurrent Kiel hat derzeit allerdings Corona-Sorgen: Wegen vier positiver Tests wurde das Spiel gegen Heidenheim abgesagt. Die Mannschaft befindet sich in Isolation.

Hier geht's zum Liveticker: