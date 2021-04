Live! Zoller trifft - VfL Bochum mit Blitzstart gegen Kiel

Bochum. Spitzenspiel an der Castroper Straße. Zweitliga-Tabellenführer VfL Bochum empfängt Verfolger Holstein Kiel. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum schlägt am Ostersamstag (13 Uhr/Sky) das letzte Kapitel in den „Wochen der Wahrheit“ auf: Nach den Topduellen gegen Greuther Fürth, HSV und Düsseldorf empfängt der Zweitliga-Spitzenreiter den Aufstiegskonkurrenten Holstein Kiel. Der Tabellenvierte hat zwei Spiele weniger auf dem Konto, weil er wegen mehrerer Coronafälle eine Zwangspause einlegen musste. „Wir wollen den fehlenden Spielrhythmus nutzen“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis vor dem Spiel gegen die auswärtsstarken Kieler. Im Parallelspiel tritt der Tabellendritte Greuther Fürth beim FC Heidenheim an. Gegen die Fürther hatte der VfL mit 2:1 gewonnen. Der Zweite Hamburger SV spielt erst am Sonntag in Hannover.

Von zwölf Partien hat der Aufstiegsanwärter aus Kiel bislang nur eine verloren. Im letzten Heimspiel kassierte der VfL ein 0:2 gegen Hamburg, revitalisierte sich aber anschließend gegen Düsseldorf mit einem 3:0 vor der Länderspielpause. Das Heimspiel gegen Kiel steht unter besonderen Vorzeichen: Die Störche kommen aus der Quarantäne. Ihr letztes Spiel liegt fast vier Wochen zurück (1:1 gegen den HSV).

Im Topspiel kann Reis auf Torwart Manuel Riemann zählen. Der Schlussmann hatte sich in Düsseldorf früh am Sprunggelenk verletzt, stieg am Donnerstag aber wieder ins Mannschaftstraining ein. „Ich bin davon ausgegangen, dass er auflaufen wird. Und es ist glücklicherweise eingetreten.“ Auch Innenverteidiger Maxim Leitsch kam rechtzeitig von der U21-EM zurück. Den gesperrten Linksverteidiger Danilo Soares ersetzt er aber nicht, sondern bleibt im Verbund mit Armel Bella-Kotchap. Soares wird durch Herbert Bockhorn ersetzt.

Stürmer. Der kongolesische Nationalspieler bleibt derzeit ohnehin nur eine Jokerrolle im spielstarken Angriff um Stürmer Simon Zoller und Robert Zulj. Für Kiel-Trainer Ole Werner „eine der besten Offensiven“ der Liga. Allerding muss diese auf den gesperrten Danny Blum verzichten. Für ihn läuft auf dem Flügel Milos Pantovic auf.

Kiel-Trainer Werner ist beeindruckt von den Bochumern, vergleicht die Entwicklung mit seiner Mannschaft. „Ich glaube, dass die oben stehen, die ihr Ding vom ersten Spieltag an durchziehen.“ Zuletzt war der Pokal-Halbfinalist aber zur Pause verdammt. Nach mehreren Corona-Fällen wurden zwei Spiele verlegt. Für Kiel beginnt jetzt ein Spiele-Marathon. „Das war natürlich keine leichte Phase, gerade am Anfang der Quarantäne“, sagte Rechtsaußen Fabian Reese dieser Redaktion. „Aber das gilt jetzt nicht als Ausrede vor dem Topspiel. Jetzt haben wir mit den beiden Nachholspielen noch einige Spiele vor der Brust und wollen das Bestmögliche rausholen.“

