Spielt in Stuttgart wieder von Beginn an: Bochums Kevin Stöger

Live-Ticker Live! VfL Bochum in Stuttgart mit Stöger in der Startelf

Stuttgart. Der VfL Bochum tritt zum Kellerduell beim VfB Stuttgart an. Thomas Letsch hat nur einen Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Der Live-Ticker.

Nach dem 0:3 des FC Schalke gegen Hoffenheim hat der VfL Bochum die Chance, mit einem Sieg beim VfB Stuttgart auf Relegationsrang 16 zu springen. Der in Esslingen nahe der Mercedes-Benz-Arena aufgewachsene Trainer Thomas Letsch vertraut bei seiner sportlichen Rückkehr in die Heimat der erwarteten Startelf.

Im Vergleich zum erlösenden 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt nimmt der VfL-Trainer in seinem dritten Spiel als Bochumer Chefcoach nur eine Änderung vor. Kevin Stöger, der wegen einer Coronainfektion zuletzt fehlte, kehrt in die Anfangsformation zurück. Dafür muss Patrick Osterhage auf die Bank. Stöger, so formiert es der VfL auf seinem Twitter-Account, spielt als Sechser neben Anthony Losilla. Dabei ist denkbar, dass er sich mit dem in diesem Schema vor ihm postierten Philipp Förster abwechselt oder auch eine Doppel-Acht bildet. Förster, in den vergangenen drei Jahren für den VfB am Ball, war gegen Frankfurt überragender Mann des VfL.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Ansonsten vertraut Letsch dem Sieger-Team: mit der Viererkette Gamboa, Masovic, Ordets und Soares vor Torwart Riemann, mit Sechser Losilla, mit den Außenstürmern Holtmann und Zoller sowie Stoßstürmer Hofmann. Mit den defensiven Oermann, Lampropoulos, Heintz und Horn, mit Zentrum-Spieler Osterhage sowie den offensiven Antwi-Adjei, Osei-Tutu und Ganvoula, die gegen Frankfurt viel Schwung ins Spiel gebracht hatten, hat er auf allen Positionen Alternativen auf der Bank. Erstmals im Kader ist wegen einer leichten Verletzung von Esser Torwart Marko Johansson.

Beim sieglosen VfB herrscht nach der Trennung vom beliebten Trainer Pellegrino Matarazzo viel Unruhe, Co-Trainer Michael Wimmer , weil die Führung des VfB bei der Nachfolgesuche sich offenbar auch nicht einig ist und etliche Kandidaten bereits abgesagt haben. Wimmer wollte „nicht allzu viel“ verändern, sagte er. Personell gibt es im Vergleich zum unglücklichen 0:1 gegen Tabellenführer Union Berlin drei Änderungen. Auch, weil Stürmer Guirassy und Mittelfeldmann Karazor gesperrt sind. Für sie spielen Neuzugang Luca Pfeiffer im Sturm, der damit erstmals von Beginn an ran darf. Enzo Millot beginnt im Mittelfeld. Zudem ersetzt Borna Sosa den linken Verteidiger Hiroki Ito.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum