Live! VfL Bochum ohne Gamboa gegen Köln – Polter im Sturm

Köln. Der VfL Bochum will beim Spiel in Köln gegen den FC zumindest "mithalten". Das sagt zumindest Trainer Thomas Reis. Das Spiel im Live-Ticker.

Der VfL Bochum will nachlegen: Eine Woche nach dem fulminanten 2:0-Heimsieg gegen Mainz 05 tritt der Bundesliga-Aufsteiger an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln an. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“, sagte Trainer Thomas Reis. „Das wollen wir auch in Köln zeigen.“ In Köln sind bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen. 1250 Tickets sind für Bochum-Fans reserviert.

Eduard Löwen steht vor seinem VfL-Debüt

Verzichten muss Reis gegen seinen alten Trainer-Ausbildungskollegen Steffen Baumgart auf Rechtsverteidiger Cristian Gamboa. Für den 31-jährigen Stammspieler läuft Herbert Bockhorn auf. Im Mittelfeld ist Robert Tesche nach seiner Roten Karte im ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) weiterhin gesperrt. Reis setzt daher auf Kapitän Anthony Losilla, den Ex-Kölner Elvis Rexhbecaj und Milos Pantovic. In der Sturmspitze läuft erneut Neuzugang Sebastian Polter auf. Auf die Außenbahn rückt dafür Simon Zoller. Vor seinem Debüt steht Olympia-Fahrer Eduard Löwen. Der Mittelfeldspieler sitzt zunächst auf der Bank.

Zoller kehrt mi dem VfL zu seinem Ex-Klub zurück

Für den 30-jährigen Zoller ist es ein ganz besonderes Spiel: Bis Januar 2019 spielte er in Köln, wechselte danach nach Bochum. Kurz vor dem Spiel in seiner Wahlheimat verlängerte er seinen 2022 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. „Es ist kein Geheimnis, dass ich die erfolgreichste und glücklichste Zeit meiner Karriere hier in Bochum erlebe“, sagte der Torjäger. Das sieht er auch als Verpflichtung für die Zukunft an. Er warnt vor der „Festung“ Köln, macht seinem Team aber auch Mut: „Wenn wir 110 Prozent auf den Platz bringen, muss uns erstmal einer kommen“, sagte Zoller.

Die Kölner haben wie der Tabellennachbar aus Bochum bislang einen Sieg geholt (3:1 gegen Hertha BSC). Am vergangenen Spieltag hielt der FC lange mit dem FC Bayern mit, verlor am Ende nur mit 2:3 gegen den deutschen Rekordmeister. Unter Trainer Steffen Baumgart erlebt der Fast-Absteiger der Vorsaison derzeit einen Aufschwung und steht auf Platz 8. Im Baumgart-Team fehlen allerdings Jan Thielmann und der Ex-Schalker Mark Uth. Der Stürmer verpasste das Abschlusstraining.

