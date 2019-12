Bochum. Manuel Wintzheimer und Simon Zoller haben getroffen. Gelingt dem VfL Bochum ein Heimsieg gegen Hannover 96? Der Live-Ticker.

Live! VfL Bochum führt gegen Hannover 96 nur noch mit 2:1

Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss dringend punkten, um nicht in noch größere Abstiegsgefahr zu geraten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis liegt nur zwei Zähler vor dem Relegationsrang, ist allerdings in dieser Saison im Ruhrstadion noch ungeschlagen. Der VfL setzt deshalb am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Hannover 96 auf seine Heimstärke.

Schindzielorz fordert Geschlossenheit

Im Duell mit dem Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen wollen die Bochumer vor heimischem Publikum weiter ungeschlagen bleiben. „Dafür brauchen wir“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, „das Zusammenspiel zwischen Tribüne und Rasen.“

Das hatte zuletzt nicht gepasst. Nach dem 1:3 in Fürth hatte es einen längeren, nicht immer freundlichen Austausch zwischen Spielern und Fans des VfL Bochum gegeben. (ebbi)

Die Aufstellungen:

Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Lorenz, Soares - Losilla, Tesche - Zoller, Blum - Wintzheimer (46. Lee), Ganvoula

Hannover: Zieler - Korb, Elez, Anton, Ostrzolek (46. Stendera) - Haraguchi, Bakalorz - Maina, Muslija (46. Ducksch), Albornoz - Weydandt

Tore: 1:0 Wintzheimer (14.), 2:0 Zoller (28.), 2:1 Ducksch (65.)

