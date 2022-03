Live-Ticker Live! VfL Bochum will mit Polter Erfolg gegen Greuther Fürth

Bochum. Der VfL Bochum hat dringend wieder ein Erfolgserlebnis nötig. Nach zwei knappen Niederlagen geht es ab 15.30 Uhr gegen den Tabellenletzten Fürth.

Es war eine bittere Woche für den VfLBochum. Nach der knappen Heimniederlage in der Bundesliga gegen RB Leipzig (0:1) stand am Mittwoch das Pokalviertelfinale gegen den SC Freiburg an. Als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, patzte Abwehrmann Leitsch böse. Die Breisgauer bedankten sich und sicherten sich mit dem Sieg (1:2) den Einzug ins Halbfinale. Heute gilt es für den VfL, diesen Schock zu verdauen. Gegen das Tabellenschlusslicht Greuther Fürth sind drei Punkte fest eingeplant, um den Abstand auf die Abstiegsränge weiter stabil zu halten.

Im Vergleich zum Pokalspiel am Mittwoch nimmt Trainer Thomas Reis vier Veränderungen vor. Für Jürgen Locadia, der im Pokal verletzt raus musste, spielt Sebastian Polter in der Sturmmitte. Hinten links verteidigt wieder Danilo Soares, Konstantinos Stafylidis rückt wieder auf die Bank. Eduard Löwen darf wieder von Beginn an im Mittelfeld ran, ebenso Christopher Antwi-Adjei. Für sie sind Patrick Osterhage und Takuma Asano zunächst auf der Bank.

Bochum-Fans mit Sprechhören für Leitsch

Ansonsten vertraut Reis den bewährten Kräften. Cristian Gamboa verteidigt ebenso wieder wie Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap. Im Mittelfeld laufen wie gewohnt Anthony Losilla und Elvis Rexhbecaj auf. Gerrit Holtmann hat seinen Platz in der Startelf ebenso sicher.

Schönes Zeichen der Fans vor dem Spiel: Sie begrüßen Maxim Leitsch mit Sprechchören. Der junge Innenverteidiger hatte mit seinem Fehler in der letzten Minute der Verlängerung im Pokal die Niederlage eingeleitet.

