Live! 0:2! Fürth erhöht die Führung beim VfL Bochum

Bochum. Der VfL Bochum könnte mit einem Sieg beim Heimspiel gegen Fürth die ungeliebte Aufstiegsdiskussion verstärken. Das Spiel im Live-Ticker.

VfL-Trainer Thomas Reis vertraut auf die Startelf aus dem Würzburg-Spiel: Am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen Greuther Fürth läuft dieselbe Mannschaft auf, die am vergangenen Wochenende den Grundstein für den 3:2-Erfolg lieferte. Erneut bekommen die Neuzugänge Raman Chibsah (im Mittelfeld) und Stürmer Soma Novothny das Vertrauen. Linksaußen Gerrit Holtmann und Stürmer Silvere Ganvoula müssen wieder von der Bank zusehen. Gar nicht im Kader steht Robert Zulj. Auch Offensivkraft Tarsis Bonga steht nicht im Kader. Beide wurden aus sportlichen Gründen gestrichen, heißt es

Fürth reist mit Selbstvertrauen an

Der VfL will vor der Länderspielpause seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. „Ich habe keine Lust, eine Position zu verlieren“, hatte Trainer Thomas Reis gesagt. Seit acht Spielen ist der Zweitligist an der Castroper Straße ungeschlagen. Doch auch Greuther Fürth kommt mit reichlich Selbstvertrauen: Das Team von Trainer Stefan Leitl hat in den vergangenen zehn Auswärtsspielen nicht verloren. Vor allem die Offensive kam nach einem Stotter-Start in Fahrt. In der Defensive wartet der Tabellenfünfte mit einem alten Bochumer Bekannten auf: Mergim Mavraj (34) spielte von 2007 bis 2011 für den VfL.

„Ich habe keine Angst“, sagte Reis vor dem Duell zweier „spielerisch sehr guter Mannschaften“. Mit einem Sieg würde der VfL die Aufstiegsdiskussionen weiter vorantreiben. Ein Thema, von dem die Verantwortlichen wenig wissen wollen. „Es ist nicht anstrengend, über ein Thema wie den 2. Tabellenplatz zu sprechen“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. „Aber wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir zuletzt gut gemacht haben.“ (lo)

Das Spiel im Live-Ticker: