Live! RB dominiert - VfL Bochum mit Elfmeter-Dusel

Leipzig. In Leipzig überrascht Bochums Trainer Thomas Reis mit seiner Aufstellung. Stürmer Silvere Ganvoula ist gar nicht erst im Kader. Der Live-Ticker.

VfL-Trainer Thomas Reis hat wieder für Überraschungen gesorgt in der Startelf und beim Kader. Bei der schweren Auswärtspartie gegen RB Leipzig wird der VfL Bochum mit zwei neuen Spielern antreten im Vergleich zum 0:0 gegen den VfB Stuttgart. Ein Spieler durfte wegen schwacher Trainingsleistungen gar nicht mitfahren – Reis lässt lieber gleich zwei Kaderplätze frei.

Von Beginn an wird Takuma Asano spielen, vermutlich eine Art hängende Neun – denn Sebastian Polter, der Stoßstürmer, sitzt überraschend zunächst nur auf der Bank. Coach Reis erhofft sich mit ihm (noch) mehr Tempo, will Leipzig mit langen Bällen hinter die Kette empfindlich ärgern, erklärte er vorab bei Sky. „Wir hatten noch keine gute Box-Besetzung, schieben nicht gut genug nach“, so Reis auch mit Blick auf die ausbaufähigen statistischen Werte. Bei Tempoläufen und Sprintdistanz liegt der VfL am Tabellenende, wobei er in Wolfsburg auch fast komplett nur mit zehn Mann agieren musste.

Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis hatte sich im Training eine leichte Prellung zugezogen, hieß es, und konnte die Reise nach Leipzig nicht antreten. Freiwillig verzichtete Reis auf Silvere Ganvoula. Der Stürmer soll nach Informationen dieser Redaktion im Training nicht die richtige Einstellung gezeigt haben. Weitere Änderung: Robert Tesche kehrte in die Startelf zurück.

Weil sich die einsatzfähigen Alternativen Saulo Decarli, Tarsis Bonga und Soma Novothny, auch ein Stürmer, offenbar nicht nachdrücklich empfahlen, mussten sie wie Ganvoula in Bochum trainieren. Reis ließ zwei der 20 erlaubten Plätze im Kader frei. Ein kräftiger Denkzettel für Ganvoula und die weiteren Reservisten.

Auch bei RB Leipzig gab es Änderungen nach dem 1:2 gegen Brügge in der Champions League. Abwehrchef Willi Orban fiel wegen eines grippalen Infekts kurzfristig aus. Zudem rotierten Dominik Szoboslai, Nordi Mukiele und Konrad Laimer auf die Bank. Für sie spielten Angelino (nach Sperre), Tyler Adams, Amadou Haidara und Josko Gvardiol. Der bereits in die Kritik geratene Coach Jesse Marsch kündigte zudem die Rückkehr zur Dreierkette an, auch ohne Orban.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum