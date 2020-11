Live-Ticker LIVE! Bochum führt früh mit 1:0 - und spielt in Überzahl

Bochum. Verfolgerduell in der 2. Liga: Der VfL Bochum kann auf den dritten Platz springen. Die Voraussetzung: ein Sieg gegen Düsseldorf. Der Live-Ticker!

„Alle sind einsatzbereit“, erklärte Trainer Thomas Reis vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum mit Blick auf die Profis, die beim 3:1-Auswärtssieg beim HSV im Kader waren. Weder in der Startelf noch im Kader sind deshalb im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf Änderungen zu erwarten. Auch mit der Trainingsleistung seiner Spieler war Reis in der Woche zufrieden. „Die Jungs sind gallig, sie sind heiß“, sagte er am Sonntag.

Der VfL geht als Tabellensiebter (14 Punkte) ins Spiel, Düsseldorf ist Zwölfter (11 Punkte). Bei einem Sieg wäre Bochum Dritter und punktgleich mit dem Zweiten HSV, der in Heidenheim noch eine 2:0-Führung verspielte: Nach einem Patzer von Torwart Sven Ulreich erzielte Christian Kühlwetter mit seinem dritten Tor des Tages kurz vor Schluss den Siegtreffer für Heidenheim. Neuer Spitzenreiter ist Greuther Fürth. Die Spielvereinigung gewann das Franken-Derby in Nürnberg verdient mit 3:2 und feierte damit den fünften Sieg in Serie. (fs)

So spielen der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Blum, Zulj, Holtmann - Zoller. Trainer: Reis

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Klarer, Hoffmann, Danso - Zimmermann, Bodzek, Peterson - Appelkamp, Prib - Karaman, Hennings. Trainer: Rösler

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Tor: 1:0 Blum (6., Foulelfmeter)

Rote Karte: Peterson (Düsseldorf, 5., Notbremse an Zoller)

