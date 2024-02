Live! Wird der VfL Bochum zum Stolperstein für den FC Bayern

Bochum Der VfL Bochum empfängt zum Abschluss des Spieltages den FC Bayern. Wird der VfL zum Stolperstein? Der Live-Ticker zum Spiel.

Wenn es nach Thomas Letsch geht, dann war die Pressekonferenz des VfL Bochum am Freitagmittag vor dem Spiel gegen den FC Bayern München (17.30 Uhr, DAZN und hier im Liveticker) ein gutes Omen. Der Trainer stand Rede und Antwort - aber nicht wie sonst im Ruhrstadion. Stattdessen hatten die Stadtwerke Bochum zur Gesprächsrunde geladen. Wie zuletzt im Mai. Damals gewann der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen - und machte den Klassenerhalt gänzlich perfekt.

Ob sich zumindest dahingehend Geschichte am Sonntag wiederholt? Dann gastiert der FC Bayern in Bochum. Dieser taumelt derzeit wie ein angeschlagender Boxer, verlor gegen Bayer Leverkusen in der Liga und unter der Woche bei Lazio Rom in der Champions League. Trainer Thomas Tuchel soll gar angezählt sein. Ob der VfL Bochum nun zum Stolperstein wird?

„Für uns ist es kein Thema, ob der FC Bayern aktuell vielleicht etwas verwundbarer ist als sonst“, sagte Letsch vor dem Bundesliga-Duell. „Sie sind der große Favorit.“ Understatement oder einfach nur normale Rollenverteilung? Die Statistik spricht nämlich nicht gerade für den VfL Bochum. In den vergangenen drei Spielen gegen den Rekordmeister kassierte der VfL Bochum satte 17 Gegentreffer. Aber: vor zwei Jahren gewann Bochum überraschend zu Hause mit 4:2.

VfL Bochum: Letsch will auch gegen Bayern mutig spielen

Mit einer ähnlichen Überzeugung will Letsch seine Mannschaft auch am Sonntagabend aufs Feld schicken. „Wenn wir uns entscheiden, den Gegner hoch zu attackieren, wird es Phasen geben, in denen wir uns hinten reinstellen. Wir wollen zu Hause mutig sein. Das ist unser Ansatz zu Hause“, sagt Letsch. „Wir werden es nicht 1:1 so machen, wie im Hinspiel. Es wird eine Mischung sein. Wir werden unseren Prinzipien immer treu bleiben. Wir müssen es auf den jeweiligen Kontrahenten modifizieren.“

Auch auf den FC Bayern. Denn der Rekordmeister hat sicher die besseren Einzelspieler im Kader. Aber als Kollektiv hat der VfL Bochum diese Saison schon Leipzig oder den VfB Stuttgart stolpern lassen. Vor allem zu Hause präsentiert sich die Mannschaft von Letsch zuletzt sehr stabil.

