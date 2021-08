Maxim Leitsch verlängert seinen Vertrag beim VfL Bochum

Bochum Der Innenverteidiger gehörte zu den Leistungsträgern der Aufstiegssaison. Auch in Zukunft spielt das Eigengewächs für den Bundesligisten.

Maxim Leitsch trägt auch in Zukunft die Farben des VfL Bochum: Am Dienstag gab der Bundesliga-Aufsteiger die Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Innenverteidiger bekannt. Der neue Kontrakt des Bochumer Eigengewächses läuft bis 2023.

Seit 2009 gehört Leitsch zum VfL. „Maxim Leitsch ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung und Durchlässigkeit beim VfL Bochum“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz: „Maxim hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und war ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft.“

Spekulationen über Wechsel

Um Maxim Leitsch hatte es während der Vorbereitung Spekulationen über einen möglichen Wechsel gegeben. In der Aufstiegssaison bildete er mit Armel Bella-Kotchap das Innenverteidiger-Duo und hatte großen Erfolg am Sprung in die Erste Liga. Danach kamen Gerüchte über das Interesse von anderen Vereinen auf. Unter anderem habe Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den U21-Nationalspieler geworfen, dessen Vertrag nur bis 2022 lief. "Von einem Interesse von Mönchengladbach weiß ich nichts. Bei mir hat sich niemand gemeldet“, sagte er gegenüber der WAZ.

Am Samstag spielt der VfL Bochum beim 1. FC Köln. Der zuletzt verletzte Leitsch arbeitet derzeit an seinem Comeback. Ob es für das Spiel in der Domstadt reicht, ist noch offen. (lo)

