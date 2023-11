VfL Bochum: Pfefferspray-Einsatz gegen Fans des 1. FC Köln

Das Ruhrstadion, die Heimat des VfL Bochum, ist in die Jahre gekommen.

Bochum Beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln kam es offenbar am Eingäng der Gästefans zu Problemen mit der Polizei.

Der Gästeblock im Bochumer Ruhrstadion war auch nach rund einer halben Stunde bemerkenswert leer. Dabei hatte der 1. FC Köln alle Karten für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum abgesetzt. Zwar waren zahlreiche aufgrund des Beginns der Karnevalsession verkleidet im Stadion, doch die Ultras waren nicht im Block zugegen. Der Grund: Es gab offenbar Probleme am Gästeeingang.

Die Fanhilfe „Kölsche Klüngel“, die die Anhänger des 1. FC Köln begleitet, kritisierte schon kurz vor Anpff eine „überzogene Maßnahme“ am Einlass, weshalb sich die Kontrollen am Eingang stark verzögerten. Im Gästeblock waren daher während des Spielverlaufs immer wieder leise Gesänge gegen die Polizei zu hören.

Mit fortlaufender Zeit leerte sich der Gästeblock etwas, offenbar aus Solidarität mit den Fans, die noch vor den Toren standen. Womöglich versuchten die Ultras des 1. FC Köln zu diesem Zeitpunkt bereits die Rückreise anzutreten. „Die Polizei hält aktuell die Gästefans, die das Stadion verlassen möchten, an den Toren fest“, schrieb die Fanhilfe der Anhänger des 1. FC Köln bei X. „Daraus folgte der Einsatz von Pfefferspray und das wahllos attackierten von Gästefans. Mehrere Verletzte resultierten aus dieser Aktion.“

Polizei-Gewalt bei St. Pauli gegen Hannover 96

Bereits am Freitagabend kam es in St. Pauli zu einem massiven Polizeieinsatz im Gästeblock gegen Anhänger von Hannover 96, bei dem massiv Pfefferspray eingesetzt wurde. Auch daraus resultierten viele Verletzte. Der Grund ist bislang noch offen, die Fanhilfe Hannover schrieb in einer ersten Stellungnahme vom Samstag von Unstimmigkeiten innerhalb der Fanszene, die allerdings zum Zeitpunkt des Eingriffs der Polizei bereits geschlichtet gewesen sein sollten.

