Podcast Podcast: Was den VfL Bochum gerade so erfolgreich macht

Essen. In unserem Podcast "fußball inside" diskutieren wir über den Ruhrgebiets-Fußball. In der neuen Folge geht es um den VfL Bochum und Schalke.

Unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" diskutieren wir in unserem Podcast "fußball inside" über den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es nach der DFB-Pokal-Woche um einen Gewinner und einen Verlierer - um den siegreichen VfL Bochum und um den FC Schalke 04, der peinlich mit 0:1 bei 1860 München verlor ausschied.

Zunächst reden wir über den VfL Bochum, der durch zwei Siege in Folge in der Bundesliga die Kurve bekommen und die Abstiegsplätze verlassen hat. Auch der knappe Sieg nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg hat weiter für Euphorie gesorgt. An welchen Stellschrauben hat Trainer Thomas Reis gedreht? Was ist für den VfL im schwierigen Spiel bei Borussia Mönchengladbach drin? Nicht nur über diese beiden Fragen diskutieren wir.

Schalke: Peinliche Pleite in München

Ab Minute 14 geht es im Podcast um den FC Schalke 04. Die Themen sind vielfältig: Es geht um den gerade vorgestellten Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021. Wie sind die Zahlen zu interpretieren? Gibt es nur Schatten - oder vielleicht auch ein wenig Licht? Dann geht es um die Folgen der 0:1-Pleite im DFB-Pokal beim Drittligisten 1860 München. Wir debattieren über die Rolle von Trainer Dimitrios Grammozis. Ist er der Richtige für Schalke?

Moderator Timo Düngen diskutiert mit den Reportern Ralf Ritter und Andreas Ernst und tippt zum Schluss die wichtigsten Spiele des Wochenendes:

Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr)

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - FC Schalke 04 (Freitag, 18.30 Uhr)

3. Liga: Hallescher FC - MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr)

Regionalliga West: Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr)

Regionalliga West: Fortuna Düsseldorf II - Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 14 Uhr)

Viel Spaß beim Hören! (aer)

