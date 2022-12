Pokalfinalist mit dem VfL Bochum: Ex-Profi Andrzej Iwan gestorben

Bochum Beim VfL Bochum hatte der ehemalige Stürmer aufgrund eines Tores vor knapp 35 Jahren Kultstatus. Nun ist er im Alter von 63 Jahren gestorben.

Seinen Platz in der Geschichte des VfL Bochum hat Andrzej Iwan seit dem 12. April 1988 sicher. Der polnische Stürmer traf im DFB-Pokal-Halb-finale in der 60. Spielminute zum 2:0-Endstand für die Bochumer gegen den Hamburger SV und half so entscheidend beim Endspiel-Einzug mit. Das Finale verlor der VfL wenige Wochen später mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Nun ist Andrzej Iwan gestorben. Das vermeldete der Polnische Fußball-Verband am 27. Dezember auf seiner Homepage. Andrzej Iwan wurde 63 Jahre alt.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem oraz żalem przyjął informację, że w wieku 63 lat zmarł Andrzej Iwan, były reprezentant Polski. Więcej... ⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 27, 2022

"Ein großartiger Fußballer, ein schillernder Mann, eine Legende von Wisła Kraków. Seine Meinungen zu Fußballthemen waren äußerst wertvoll. Es wird uns für immer in Erinnerung bleiben!", schrieb Verbandspräsident Cezary Kulesza bei Twitter.

Seine Profi-Karriere begann Andrzej Iwan 1976 bei Wisla Krakau. Mit dem Verein aus seiner Heimatstadt gewann er 1978 die polnische Meisterschaft. 1985 schloss er sich Traditionsklub Gornik Zabrze an und ließ drei weitere Titel in der Ekstraklasa (1986 - 1988) folgen. Insgesamt gelangen Polens Fußballer des Jahres 1988 in der heimischen Liga 90 Tore in 269 Spielen.

Die Bochumer Finalelf von 1988: (von links) Walter Oswald, Uwe Leifeld, Andrzej Iwan, Frank Heinemann, Jupp Nehl, Michael Rzehaczek, Thorsten Legat, Martin Kree, Rob Reekers, Torwart Ralf Zumdick, Lothar Woelk. Foto: imago sport / imago images/Kicker/Eissner, Liedel

Ex-VfL-Bochum-Profi wurde Dritter bei der WM 1982

Im Ausland spielte Andrzej Iwan für den VfL Bochum (1988 - 1989) und Aris Thessaloniki (1989 - 1991) in Griechenland. Außerdem stehen in seiner Vita elf Tore in 29 Länderspielen mit der polnischen Nationalmannschaft, mit der er zweimal an Weltmeisterschaften teilnahm. 1982 belegte die Auswahl beim Turnier in Spanien Platz drei.

Nach seiner Karriere, während der er immer wieder durch Alkohol-Eskapaden aufgefallen ist, arbeitete Andrzej Iwan als Spielerberater. 2012 gab er eine Autobiografie heraus, in der es auch um Alkoholismus geht.

