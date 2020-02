Reis: Decarli soll dem VfL Bochum in Dresden wieder „helfen“

Es gab viel Trost für den Untröstlichen. „Decarli“, riefen die Anhänger des Zweitligisten VfL Bochum nach dem bitteren 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Innenverteidiger Saulo Decarli hatte mit einem Fehlpass in der 80. Minute den Treffer der Gäste entscheidend eingeleitet, Hamadi Al Ghaddioui hatte vollstreckt.

Manuel Riemann, Bochums Torwart, mühte sich schon auf dem Platz um moralische Aufbauarbeit, einige Mitspieler überzeugten den Schweizer vom Gang zu den Fans. „Ich hoffe, der Fehler wirft Saulo jetzt nicht um, der Junge hat jetzt zwei Riesenspiele gemacht. Solche Fehler passieren“, sagte Riemann.

Trainer Thomas Reis setzt auf die mentale Kraft des 28-Jährigen. „Er muss da jetzt ein, zwei Tage durch“, erklärte er am Morgen nach der dritten Heimniederlage in Folge. „Er wird von uns jetzt wieder aufgerichtet, und ab morgen will ich wieder einen Saulo Decarli sehen, wie ich ihn kenne. Der uns in Dresden helfen kann, die Punkte zu holen.“

Schlüsselspiel in Dresden: Die Sachsen stehen unter noch größerem Druck

Am Samstag steigt beim Schlusslicht SG Dynamo das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Denn nach Niederlagen gegen die Top drei der Liga, gegen Bielefeld, den HSV und den VfB, und einem Auswärtssieg in Wiesbaden hat der VfL als Fünfzehnter nur zwei Punkte Vorsprung auf die Plätze 16 und 17. Noch größer ist der Druck für Dresden, die Sachsen liegen fünf Punkte hinter Bochum.

Trainer Reis kritisiert die vielen Fehler in der Offensive

Zeigt viel Einsatz, bewirkt aber offensiv zu wenig zurzeit: Silvere Ganvoula. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Der beherzte Auftritt gegen Stuttgart, so war es immer wieder zu hören, sollte Bochum Mut machen – wobei dies nur auf die Einstellung und die Defensivarbeit zutrifft. Dass der VfL gegen den Tabellendritten letztlich doch verdient verloren hat, wollte der Trainer längst nicht nur an dem Patzer seines Verteidigers ausmachen. Thomas Reis kritisierte ungewohnt scharf die „vielen technischen Fehler“ in der Offensive. „Wir hatten viele Fehlpässe im letzten Drittel, viele Ballverluste, die Flankenquote ging gegen Null“, sagte er. „Das müssen wir in Dresden deutlich besser machen.“