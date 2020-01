Robert Zulj rückt gegen den HSV in den Kader des VfL Bochum

Die Fragerunde beim VfL Bochum vor dem Spiel gegen den Hamburger SV ist diesmal etwas größer. Die Stadtwerke haben als ein wichtiger Sponsor des Vereins ins Stammhaus eingeladen. Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke, eröffnet die Runde. Er betont die langjährige Partnerschaft zwischen „dem größten Sportverein der Stadt und dem größten Versorger“. Dann aber rückt er schnell in den Hintergrund. Nach der Niederlage und einer schwachen Leistung gegen Arminia Bielefeld ist das Sportliche beim VfL derzeit wichtiger. Und dann gibt es ja auch das Ende der Winter-Transferperiode.

„Wir haben zwei Dinge vorbereitet“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL. Mit den Spielern sei alles besprochen. „Da sind wir uns einig“, sagt Schindzielorz. Es fehle noch das Einverständnis der Clubs. Als Schindzielorz das sagt, ist es kurz nach Zwölf. Knapp sechs Stunden sind es da noch bis zum Schließen des Transferfensters.

Sportlich ist es noch kurz vor Zwölf

Sportlich ist es beim VfL noch kurz vor Zwölf. Wobei das Team von Trainer Thomas Reis weiterhin davon profitiert, dass andere Teams bislang noch schwächer agieren. Darauf verlassen will sich beim VfL keiner. Allerdings wissen auch alle Beteiligten, dass erneut eine Leistungssteigerung her muss, um gegen den Hamburger SV, den aktuellen Tabellenzweiten, zu bestehen.

„Ich erwarte eine Leistungssteigerung“, sagt Reis dann auch ganz klar. Bereits im Bus und auf dem Weg zurück von Bielefeld nach Bochum hat er sich das Spiel angesehen. Auch der Mannschaft wird er es in Auszügen noch einmal zeigen. Aus Fehlern lernen wird die Videostunde wieder einmal überschrieben sein. „Wir hatten im Spiel gegen Bielefeld kein gutes Positionsspiel“, sagt Reis. „Wir waren auch nicht mutig genug, hätten anders nach vorne spielen können.“

Keine weitere Strafe für Manuel Riemann

Dass Manuel Riemann eine Schlussoffensive verhinderte, weil er sich wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte abholte und der VfL in Unterzahl das Spiel beenden musste, war relativ schnell kein Thema mehr. Riemann habe sich bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Schindzielorz. Damit sei es dann auch gut. Gegen den Hamburger wird er fehlen. Für ihn rückt Patrick Drewes ins Tor.

Der kam zu dieser Saison von den Würzburger Kickers zum VfL. Bislang hat er noch keine Pflichtspielminute für die Bochumer absolviert. Reis ist froh, dass er der nominellen Nummer 2 im Trainingslager bei einem Testspiel Spielpraxis geben konnte. Dass der 26-Jährige besonders aufgeregt sein könnte, erwartet Reis nicht. „Ich gehe aber von einer gewissen Grundanspannung aus. Das muss auch so sein. Aber ich glaube, dass er die Abwehr gut dirigieren wird. Er sagt auch im Training seinen Abwehrspielern, wenn sie nicht so agieren wie er es möchte.“

Reis wartet die letzten Trainingseinheiten ab

Möglich, dass Drewes bei seinem Pflichtspiel-Debüt einem anderem Spieler des VfL bei dessen Debüt Anweisungen zurufen wird. Robert Zulj, im Winter zum VfL gewechselt, wird in jedem Fall zum Kader gehören. Ob es der wuchtige Mittelfeldspieler in die Startformation schafft, ließ Reis noch offen. Er will die letzten Trainingseinheiten vor dem HSV-Spiel abwarten und sich da ein Bild machen. „Er hat“, sagte Reis, „zumindest seinen Trainingsrückstand aufgeholt.“

Beschweren könnte sich kein Akteur, der für den VfL gegen Bielefeld spielte, wenn Reis ihn gegen Hamburg nicht bringen würde. Keiner erreichte Normalform.