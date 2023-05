So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Bundesliga So kann sich der VfL Bochum im Abstiegskampf schon ganz und Schalke 04 fast retten

Essen. Zwei Spieltage vor Ende spitzt sich der Abstiegskampf in der Bundesliga zu. Wir erklären, wie sich der VfL Bochum und Schalke 04 retten können.

Hochspannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum ist als 15. nach dem 3:2-Sieg über den FC Augsburg plötzlich wieder über dem Strich, Schalke 04 rutschte durch die 0:6-Klatsche beim FC Bayern auf den Relegationsplatz ab.

Im Abstiegskampf könnten die Bochumer bereits an diesem Wochenende feiern und den direkten Klassenerhalt festmachen. Sollte der VfL beim abgeschlagenen Schlusslicht Hertha BSC, das definitiv ohne Sieg gegen Bochum absteigt, gewinnen, dann hätten die Bochumer 34 Zähler auf dem Konto. Sollten der VfB Stuttgart beim FSV Mainz nicht gewinnen und Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt verlieren, dann wäre Bochum von beiden Klubs nicht mehr einzuholen. Sollte die TSG Hoffenheim ihr Spiel gegen Union Berlin verlieren, dann hätte Bochum bei einem Sieg mindestens die Relegation sicher, da Stuttgart und Hoffenheim am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinandertreffen und nicht mehr beide am VfL vorbeiziehen könnten.

Schalke kann die Relegation sicher machen

Schalke, das wochenlang abgeschlagen gewesen ist, kann schon vor dem letzten Spieltag den direkten Abstieg abwenden. Die Rechnung diesbezüglich ist einfach: Schalke muss das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen und Stuttgart muss in Mainz verlieren. Dann hätte die Mannschaft von Thomas Reis immerhin das Minimalziel Relegation erreicht - und das wäre vor einigen Wochen sicherlich noch sofort unterschrieben worden.

Bundesliga: Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick - auch von Schalke und dem VfL Bochum

Platz 13: FC Augsburg – 34 Punkte, 42:58 Tore

33 Spieltag: Borussia Dortmund (H)

34 Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A)

Platz 14: TSG Hoffenheim – 32 Punkte, 43:54 Tore

33 Spieltag: 1. FC Union Berlin (H)

34 Spieltag: VfB Stuttgart (A)

Thomas Letsch war die Erleichterung nach dem 3:2-Sieg des VfL Bochum anzusehen. Foto: dpa

Platz 15: VfL Bochum – 31 Punkte, 36:71 Tore

33 Spieltag: Hertha BSC (A)

34 Spieltag: Bayer 04 Leverkusen (H)

Platz 16: FC Schalke 04 – 30 Punkte, 31:65 Tore

33 Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

34 Spieltag: RB Leipzig (A)

Marius Bülter wird Schalke im so wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Foto: firo

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Platz 17: VfB Stuttgart – 29 Punkte, 40:55

33 Spieltag: FSV Mainz 05 (A)

34 Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim (H)

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

Platz 18: Hertha BSC – 25 Punkte, 39:67 Tore

33 Spieltag: VfL Bochum (H)

34 Spieltag: VfL Wolfsburg (A)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum