Schock für den VfL Bochum: Simon Zoller erleidet Kreuzbandriss

Bochum. Schwerer Rückschlag für Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum: Stürmer und Leistungsträger Simon Zoller (30) hat einen Kreuzbandriss erlitten.

Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München (15:30 Uhr/Sky) hat der VfL Bochum eine Hiobsbotschaft erhalten. Stürmer Simon Zoller zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Das gab der VfL am Donnerstagnachmittag bekannt. Demnach werden die Bochumer mindestens ein halbes Jahr auf einen ihrer besten Spieler verzichten müssen.

In der vergangenen Spielzeit gehörte der 30-Jährige zu den Garanten für den Bundesliga-Aufstieg. In 32 Spielen gelangen ihm 15 Tore und zehn Vorlagen. Auch in der laufenden Spielzeit hat er seinen großen Wert für den VfL Bochum unterstrichen. In vier Bundesligaspielen konnte er zwei Tore und zwei Torvorlagen verbuchen. Darüber hinaus gilt der ehemalige Kölner als wichtige Führungspersönlichkeit im Team von Trainer Thomas Reis. (fs)

