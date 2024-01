SG Wattenscheid 09 hofft auf Loheider-Jubel in der Lohrheide

Wie erwartet hat der Fußball-Oberligist David Loheider verpflichtet. Er spielte auch für Schalke und kehrt nun zurück.

Diese Meldung kommt nicht mehr überraschend. Wie erwartet verpflichtet der Fußball-Oberligist den erfahrenen Stürmer David Loheider. Er war bis Sommer 2023 bei der Hammer SpVg unter Vertrag und danach vereinslos.

Stationen in seiner Laufbahn waren zudem unter anderem der SV Rödinghausen, TuS Haltern, RW Oberhausen oder der SC Wiedenbrück. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei der SG Wattenscheid 09 und führte sie später beim FC Schalke 04 fort, wo er dann bis zur U23 blieb.

David Loheider ist froh, wieder für die SG Wattenscheid 09 zu spielen

Der 32-Jährige freut sich über die Verpflichtung: „Maurice Haar hatte gesehen, dass ich mich weiter fit halte und den Kontakt hergestellt. Da der Verein noch einen Stürmer gesucht hat, haben wir uns darauf verständigt, dass ich mal ein paar Tage mittrainiere. Jetzt bin ich überglücklich, dass ich zum Verein gehöre. Ich bin ein Kind der 90er und des Ruhrgebiets. Wattenscheid ist für mich ein Traditionsverein mit einer riesen Wucht. Ich verbinde mit dem Verein nur positive Erinnerungen. Daher bin ich jetzt sehr stolz Teil davon zu sein.“

Am meisten freue er sich auf die Heimspiele und nach Siegen mit den Fans feiern zu können. „Natürlich möchte ich am Ende der Saison mit der SG über dem Strich stehen. Das wird eine echte Aufgabe, aber ich glaube das wir das als Mannschaft packen werden.“

Vielleicht wird bei der SG Wattenscheid 09 aus Loheider nun Lohrheider

Auch der Nachname könnte durchaus bei den Fans die Trikotkäufe beflügeln, auch wenn ein Buchstabe zum korrekten Spielstättennamen fehlt: „Eigentlich wurde ich bisher oft Lowrider gerufen. Vielleicht wird ja jetzt Lohrheider daraus.“

09-Sportvorstand Hartmut Fahnenstich sieht Potential in der Verpflichtung: „David Loheider erfüllt die Voraussetzung für eine Position, die wir so im Kader noch nicht haben. Er ist ein großer, zentraler Mittelstürmer, der Bälle halten und verteilen kann. Wenn sich die Laufwege dann eingespielt haben, hoffe ich, dass wir so mehr Tore erzielen können als in der bisher laufenden Saison.“

Das könne ein Faktor sein, zusammen mit den teils neuen Spielern in der Offensive nochmal ganz andere Varianten zu eröffnen.„Daher bin ich froh“, sagte Fahnenstich, „dass wir ihn verpflichten konnten, was sicherlich, wenn er noch in einem Verein gespielt hätte, schwierig geworden wäre. Ich wollte ihn vor einigen Jahren zusammen mit Farat Toku schon einmal holen, aber damals war es einfach utopisch. Er ist ein guter Junge mit einem guten Charakter, der sich hier wohlfühlt und auch von der Mannschaft gut aufgenommen wurde. Sein Einsatz in der zweiten Hälfte gegen Kleve hat schon gute Ansätze gezeigt. Wir freuen uns nun auf den ersten Jubel von Loheider in der Lohrheide – ein Wortspiel was noch oben drauf kommt, wir aber nicht extra bezahlt haben.“

