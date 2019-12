Spieler und Trainer des VfL Bochum schlagen nach 2:3 Alarm

Aus dem erhofften zweiten Sieg in Folge wurde nichts, stattdessen setzte es für den VfL Bochum eine verdiente 2:3-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Die Gäste traten als Einheit auf - Bochum nicht. „Das ist absolut enttäuschend“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. „Wir bekommen zu viele Gegentore, haben nicht geschlossen verteidigt. An unserem Defensivverhalten müssen wir ansetzen.“

Auch die Außenverteidiger sind diesmal von der Rolle

Zum Jahresabschluss waren die Schwächen, die den VfL schon über die gesamte Spielzeit begleiten, besonders eklatant. Bei allen drei Gegentoren entpuppte sich die Defensive, in der neben Saulo Decarli und Simon Lorenz diesmal auch die Außen Cristian Gamboa und Danilo Soares von der Rolle waren, als untauglich für die 2. Liga. Auch im Mittelfeldzentrum (Robert Tesche, Anthony Losilla) klafften große Lücken. „Jeder Spieler muss sich auch selbst hinterfragen, ob er bereit ist, die Zweikämpfe anzunehmen. Ich als Trainer bin gefordert, das Zweikampfverhalten zu verbessern“, sagte Trainer Thomas Reis.

Anthony Losilla fehlen fast die Worte

Enttäuscht: Flügelstürmer Danny Blum. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

Anthony Losilla fehlten (fast) die Worte, von „Wahnsinn“ sprach er, wie die Regensburger ohne Körperkontakt in den Strafraum rennen und treffen durften. „Das Defensivverhalten ist unser großer Schwachpunkt. Das müssen wir analysieren und daran hart arbeiten. Wir beenden das Jahr 2019 mit einem ganz schlechten Gesicht. Ich hoffe, dass es 2020 besser wird“, sagte der frustrierte Kapitän. Und Danny Blum, offensiv eine Belebung über die Saison betrachtet, defensiv aber auch mit etlichen Schwächen, schlug ebenfalls Alarm: „Wir haben unsere Probleme im Defensivverhalten, das müssen wir ganz dringend aufarbeiten, sonst es wird es ganz, ganz hart. Wir müssen lernen, wie man zusammen verteidigt, da gehören alle Spieler dazu. Wir sind alle in einem Boot.“

Schindzielorz sucht nach einem starken Innenverteidiger

Die Qualitätsfrage stellt sich, die Antwort darauf wird von den VfL-Verantwortlichen zum Schutz der vorhandenen Spieler umschifft. „Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, die da ist. Wir wollen mit neuer Kraft und neuem Mut im Januar beginnen, und dann ist mir auch nicht bange“, meinte Thomas Reis. Längst ist aber klar, dass Sebastian Schindzielorz einen neuen Innenverteidiger sucht. Wenn es sportlich und wirtschaftlich passe, so Trainer Reis, könnte er sich eine Verstärkung vorstellen, „er müsste uns aber sofort weiterhelfen können“. Dafür darf Schindzielorz auch wie berichtet eine Ablösesumme in überschaubarer Höhe zahlen.